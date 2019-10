Folk raser over halloween-kostume: - Klamt og usmageligt

En kvinde besluttede sig i sidste øjeblik for at klæde sig ud som vaccine-modstander til halloween. Nu har hun skabt stor debat på Facebook

En barnesele med et skelet i og den tilhørende tekst: 'Tager til kostume-fest i aften som Karen og hendes ikke-vaccinerede barn'.

Sådan er indholdet af et opslag, der har skabt røre i Facebook-andedammen. Det er lavet af Autumn Dayss, og har i skrivende stund blevet delt hele 125.000 gange og har fået mere end 11.000 kommentarer.

Stor debat

Mange finder kostumet morsomt, men der er også mange, som synes, det er forkert at lave sjov med døde børn, mens en mindre gruppe er stødte over, at der gøres grin med vaccine-modstand.

'Det her er klamt og usmageligt. Så fik du fremvist din komplette mangel på klasse for hele verden. Din mor må være så stolt', skriver en bruger.

Hun får dog et meget kontant svar af en anden bruger:

'Hvad der er klamt, er lade være med at vaccinere sine børn, så de potentielt kan dø af sygdomme, der kunne undgås'.

En bruger fokuserer i stedet på, at der bliver lavet sjov med døde børn.

'Jeg er ligeglad med, hvilken side af linjen du står på. Du er en helt speciel form for dum og syg person, hvis du gør grin med døde børn eller personer, som har mistet et barn,' skriver han.

Flere maner dog også til besindighed, for selvom emnet er meget kontroversielt for tiden, så er det trods alt bare en joke, mener de.

'Det kaldes mørk humor. Du behøver ikke at kunne lide alting,' skriver en bruger.

'Stødende eller ufølsomt indhold'

Siden opslaget blev lavet 25. oktober, har brugere lystigt debatteret i kommentarfeltet. Nogle har dog tilsyneladende følt sig så stødt af opslaget, at de har anmeldt det til Facebook.

I hvert fald er der nu et filter over billedet, når man åbner opslaget, hvor der advares mod 'stødende eller ufølsomt indhold'. Derfor skal man selv acceptere, at man har lyst til at se billedet.

Sådan fremstår opslaget nu, når man åbner det på Facebook. Foto: Skærmbillede/Facebook

