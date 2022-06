Folk stimler sammen i spontan mindeceremoni i Oslo

En gruppe personer har meget tidligt lørdag morgen forsamlet sig i stilhed nær London Pub i den centrale del af Oslo, hvor en gerningsmand få timer forinden åbnede ild og dræbte to og sårede adskillige.

Regnbueflaget danser over de fåmælte fremmødte.

En af deltagerne, Sigmund Nilsen Myre, siger, at skyderiet viser, hvor vigtig sagen for LGBT-rettigheder er.

- Vi skal ikke lægge flagene fra os, vi skal ikke skjule kærligheden og det at elske, hvem man vil, siger han.

Angrebet skete natten til lørdag på London Pub, som har et stort homoseksuelt klientel. Lørdag danner Oslo rammerne om det årlige Pride-optog, som hylder LGBT-personer.

- Jeg kommer til at gå i optoget i morgen og hejse flaget endnu højere, for dette viser, hvor vigtig sagen er, siger Sigmund Nilsen Myre.

Sigmunds kammerat, Morten Meller, supplerer og siger, at skyderiet lige så vel kunne være sket mod dem.

- Vi var til Pride-fejring på Salt (en anden natklub i Oslo, red.) et andet sted i byen, men vi kunne lige så godt have været her, siger han.

- Og dem, som blev skudt her, kunne lige så godt have været på Salt, supplerer Sigmund Nilsen Myre.

De to fortæller, at de fortsat planlægger at fejre Pride lørdag.

- Jeg er ikke bange, det er bare trist. Vi hejser flaget endnu højere i morgen, for det er hensigten med Pride, at vi ikke skal skjule, at man kan elske, hvem man vil. Én af grundene til at vi fejrer er for at vise, hvem vi er, men også fordi vi ved, at der er modstand i samfundet, siger Sigmund Nilsen Myre.

Én person er anholdt i forbindelse med angrebet. Politiet arbejder ud fra den hypotese, at han er den eneste gerningsmand.