Folk vil dufte til hendes hår: Det er næsten to meter langt

Den 34-årige Alena Kravchenko fra byen Odessa i Ukraine fortæller, at hendes mange fans ofte spørger om de må dufte til hendes hår. Alenas hår er 180 centimer langt - altså næsten to meter langt. Og hun vasker det en gang om ugen. Det tager ca. en time.

Det skriver flere medier; Metro , New York Post samt nyhedsbureauet Jam Press.

Her har Alena flettet sit lange hår. (Foto: Jam Press)

Alena, der har ladet sit hår gro, siden hun var fem år gammel, hævder i øvrigt, at kvindens skønhed ligger i hendes hår.

Den 34-årige Alena bliver i øvrigt kaldt for 'virkelighedens Rapunzel' på grund af sit lange hår, der kaster tankerne hen på eventyr-figuren Rapunzel kendt fra Grimms eventyr samt Disney-filmen 'To på Flugt: Et hårrejsende Eventyr'.

Den ukrainske Alena, der er mor til to tvillinger, Valeria og Miroslava, blev især kendt for sit lange hår, da hun sidste år startede sin Instagram-side @alenuwka_longhair, hvor hun lægger fantastiske billeder ud af sit lange hår til sine 16.000 følgere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her kan man for alvor fornemme, hvor langt hår Alena har. (Foto: Jam Press)

Til Jam Press fortæller Alene, at hun modtager masser af tilbud om ægteskab fra mænd i hele verden, der gerne vil rejse store afstande bare for at møde hende og se hende - og dufte til hendes hår, hvis de må. Alena fortæller, at hun imidlertid ofte bare griner af disse forespørgsler.

- Når folk ser mit lange hår, kan de ikke skjule deres begejstring og følelser. Det er en dejlig fornemmelse for mig. Mange henvender sig også til mig og fortæller, hvor smukt og usædvanligt det er med så langt hår i dag, fortæller Alena til Jam Press.

Alena fortæller også, at hun børster sit hår to gange om dagen. Hun klipper også enderne af sit hår hver sjette måned for at holde sit hår sundt og stærkt.

- Jeg bruger i øvrigt både naturprodukter og professionelle hårprodukter og balsam til at vaske mit hår og holde det sundt, forklarer Alena og tilføjer:

- Hemmeligheden bag mit lange flotte hår er et stort ønske om netop at have et skønt hår. Man må ikke betvivle det i et sekund. Hvis du elsker og beskytter dit eget hår, vil det selv forblive smukt og sundt for at glæde dig, siger Alena.

Herunder kan du se yderligere tre billeder af Alenas fantastiske hår:

Alena springer ud som jule-kvinde med langt hår. (Foto: Jam Press)

Et smukt billede af Alenas lange hår. (Foto: Jam Press)