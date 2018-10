Folkebevægelse genvælger frontfigur forud for EU-valg

Medlem af EU-Parlamentet Rina Ronja Kari er lørdag blevet valgt til spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU ved næste års valg til EU-Parlamentet.

Det er sket ved bevægelsens landsmøde i Aalborg, oplyser partiet.

Rina Ronja Kari er allerede frontfigur for det EU-kritiske parti og blev valgt med "meget stor opbakning" ved lørdagens afstemning.

- Det er en stor ære, at Folkebevægelsens delegerede igen har vist mig denne tillid. Sammen vil vi kæmpe for at tage magten tilbage fra EU og sikre et daxit, siger Rina Ronja Kari og henviser til Storbritanniens kommende afsked med EU - brexit.

Ved næste valg skal bevægelsen konkurrere med to nye partier i EU-regi, da Enhedslisten og Alternativet for første gang stiller op til EU-Parlamentet.

Tidligere på dagen lørdag opfordrede 33-årige Rina Ronja Kari på ny til, at Danmark melder sig ud af EU.

- Jeg mener, at det er tvingende nødvendigt med et endegyldigt brud med unionen. Det er afgørende for at tage magten tilbage.

- Det kan ikke løses med små lapper, det er nemlig hele grundlaget, som er fundamentalt forkert, sagde hun ved landsmødet i Aalborg.

Hun pegede blandt andet på, at EU ikke tackler globaliseringens problemer, men i Rina Ronja Karis optik i stedet forstærker dem.

Rina Ronja Kari afløste som 28-årig Søren Søndergaard som medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU i februar 2014.

Et par måneder før var hun blevet valgt som bevægelsens spidskandidat, og blev valgt ind i EU-Parlamentet i juni 2014 med 63.673 personlige stemmer.

Partikollegaen Lave K. Brock er lørdag valgt som nummer to på Folkebevægelsen mod EU's kandidatliste.

Han er 46 år, medlem af Det Radikale Venstre og har i en årrække været kampagnekoordinator i bevægelsen.