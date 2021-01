Folkekirken: Der kan igen holdes gudstjenester fra 4. januar

Folkekirken fraråder fra mandag den 4. januar ikke længere, at der holdes gudstjenester i landets kirker.

Gudstjenesterne skal dog fortsat foregå efter de retningslinjer, som blev meddelt 21. december. Det vil blandt andet sige, at der kan holdes gudstjenester i 45-50 minutter med afstand, udluftning, øget rengøring og brug af mundbind.

Det skriver folkekirken.dk, som er folkekirkens centrale hjemmeside.

Der opgives dog ingen navngiven person eller forening som afsender på den nye anbefaling fra folkekirken.

- Nu slutter julen. Sundhedsmyndighederne vurderer, at det igen er forsvarligt at holde gudstjenester, står der på hjemmesiden.

23. december lød det fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper, at alle gudstjenester frem til 3. januar burde aflyses.

Det skete, efter at Kirkeministeriet lillejuleaften kom med nye skærpede retningslinjer for julegudstjenesterne. Her lød det blandt andet, at gudstjenesterne kun burde vare 30 minutter og burde afholdes uden sang.

Meldingen kom ifølge kirkeforeningerne for sent til, at kirkerne kunne nå at tilpasse julegudstjenesterne. Derfor anbefalede de, at gudstjenesterne helt blev aflyst.

Den anbefaling bakkede kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) efterfølgende op om, skrev hun på Facebook.

Mens mange kirker aflyste julegudstjenesterne, har andre kirker alligevel holdt korte andagter efter de skærpede retningslinjer, skriver folkekirken.dk.

Men fra mandag gælder anbefalingen fra kirkeforeningerne om at aflyse altså ikke længere.

På folkekirken.dk anbefales menighedsråd og præster dog fortsat til at overveje, om der skal være fællessang ved gudstjenesterne.

- Alternativet kan være at lade en forsanger eller et lille kor synge, eller at organisten spiller alene, står der på hjemmesiden.

- Det forventes, at der kommer klare retningslinjer vedrørende sang fra Kirkeministeriet.