Folkekirken vil have lov til at investere i aktier

Folkekirken vil gerne have mulighed for at investere i aktier for at undgå, at pengekasserne bliver udhulet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er selvfølgelig ikke alle pengene, der skal investeres i aktier, men vi ønsker at sprede vores risiko mere, end vi efter lovgivningen kan i øjeblikket, siger Jørgen Nielsen, der er formand for Stifternes Kapitalforvaltning til avisen.

Jørgen Nielsen har derfor inviteret embedsmænd fra Kirkeministeriet til et kommende bestyrelsesmøde i Stifternes Kapitalforvaltning for at diskutere de nuværende regler.

Stifternes Kapitalforvaltning forvalter de penge, der bliver indbetalt til vedligeholdelse af gravsteder.

Den samlede kapital udgør omkring fem milliarder kroner, hvoraf cirka to milliarder kroner er udlånt til menighedsråd. De resterende tre milliarder kroner råder Stifternes Kapitalforvaltning over. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Formålet er, at pengene skal følge med prisudviklingen i samfundet, så der er nok til at vedligeholde gravene i fremtiden.

Ifølge Jørgen Nielsen må Stifternes Kapitalforvaltning kun investere midlerne i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer og ikke i aktier.

Aktier anses for mere risikofyldte, men kan samtidig også give et større afkast.

Bjarne Markussen, der er provst i Viborg Provsti, har kigget på, hvordan folkekirken forvalter de penge, borgere har betalt for vedligeholdelse af gravsteder.

Til Kristeligt Dagblad fortæller han, at folkekirken går glip af et trecifret millionbeløb.

- Med de nuværende muligheder, folkekirken har for at investere, påføres den et stort tab, og de penge skal findes et sted.

- Enten går det ud over kirkegårdene, eller også må man hæve kirkeskatten eller skrue ned for kirkelige aktiviteter, siger han.

Han fortæller, at man har opnået en værdiudvikling på fem procent over fem år. Til sammenligning er det danske C25-indeks, der er sammensat af de 25 mest handlede danske aktier, steget over 50 procent de seneste fem år.