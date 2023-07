Folkemødet søger råd hos festival om håndtering af krænkelser

Der skal indsættes flere såkaldte tryghedsvagter på Folkemødet på Bornholm, når det næste år afholdes i juni.

Det siger Peter Christiansen, der er direktør for Folkemødet, til DR Bornholm og TV 2 Bornholm.

Meldingen kommer i forlængelse af dette års folkemøde, hvor der har været beretninger fra piger og kvinder om grænseoverskridende adfærd.

- Det her er helt uhørt. Derfor vil vi blandt andet udvide ordningen med tryghedsvagter til også at gælde festområderne næste år, siger Peter Christiansen til DR Bornholm.

I forvejen har Folkemødet fokus på at have vagter og tryghedsvagter, når unge skal hjem om aftenen under den forlængede weekend.

Men det har altså ikke været nok.

- Vi har været i dialog med rigtig mange unge og med politi og myndigheder, og vi har jo vagter og tryghedsvagter, når de skal hjem.

- Så vi har gjort nogle ting, men vi har ikke været gode nok til at se, hvor stort omfanget er, når der er fester. Og det er især der, jeg hører, at der har været problemer.

- Det har vi tænkt os at sætte rigtig meget ind overfor, siger Peter Christiansen til TV 2 Bornholm.

Som følge heraf har Folkemødet blandt andet rakt ud til Roskilde Festival, der hvert år samler cirka 130.000 deltagere, for at høre om deres erfaringer med indsatser mod seksuelle krænkelser.

Folkemødet vil også inddrage unge og ungdomsorganisationer for at høre deres forslag til løsninger.

Ifølge TV 2 Bornholm har Folkemødet gjort meget de senere år for at få flere unge til at deltage.

Men der har også været episoder med grænseoverskridende adfærd.

En af beskrivelserne kommer fra 20-årige Madeleine Steenberg Williams, der er forhenværende forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

I en kronik i Berlingske mandag skriver hun, at hun på Folkemødet i år havde nogle 'grænseoverskridende oplevelser', som hun 'helst havde været foruden'.

- Det gælder lige fra uønskede berøringer på dansegulvet til klaps i numsen på offentlig gade i Allinge, skriver hun.

En episode, der dog har sat sig i hende, er en aften, hvor en gruppe voksne mænd blev mere og mere nærgående, da hun var til fest med nogle venner.

Nogle af pigerne var ikke mere end 15 år. De bad ifølge Madeleine Steenberg Williams mændene om at gå væk, men mændene blev ved med at tage på pigerne.

Til DR Bornholm siger hun, at hun efter kronikken er blevet kontaktet af flere unge kvinder, der har oplevet det samme som hende.

Folkemødet har fokus på demokrati og fællesskab, og dagene byder på politiske debatter og samtaler.