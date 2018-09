Folkeskolebørn udstilles som sexobjekter: 'Vi ringer når du bliver 18'

Flere danske folkeskoler ser igennem fingre med, at børn helt ned til 3. klasse optræder i nomineringsvideoer med seksuelle undertoner. Børnepsykolog kalder det forkasteligt

En række danske skoler er blevet genstand for massiv kritik, efter Berlingske i dag kan afsløre, at skolerne har set igennem fingrene med en række nomineringsvideoer, der af fagfolk kaldes 'forkastelig'.

Avisen er bekendt med mindst syv skoler, hvor eleverne i forbindelse med afslutningen på skoleåret 2018, lavede nomineringsvideoer, hvor elever helt ned til tredje klasse blev nomineret i kategorier som 'Årets Upcoming' og 'Vi ringer, når du er 18'.

Godkendt af skolerne

Nomineringerne mundende ud i såkaldte awards eller priser, der blev uddelt ved 9. klassernes sidste skoledagsarrangement.

Her blev videoerne vist for hele skolen og efterfølgende lagt op på YouTube, hvor de ifølge Berlingske stadig er at finde.

Kategorierne godkendt af repræsentanter for ledelserne på de forskellige skoler.

Flere kategorier skulle i den proces være blevet valgt fra. Alligevel nåede kategorier som 'Vi ringer, når du er 18' igennem nåleøjet.

Forkasteligt

Fra flere sider lyder der nu massiv kritik af, at skolerne over hovedet tillader video- og awardshowet.

- Det er forkasteligt at man på den måde omtaler og tager film af børn ned til 3. klasse som seksuelle objekter og som nogle, man forestiller sig man skal være seksuelt sammen med, siger chefpsykolog ved Red Barnet, Kuno Sørensen til Berlingske.

Også hos foreningen Skole og Forældre er man overraskede over historien.

- Som mor og forældre ville jeg være meget ked af det. hvis det var mit eget barn, der var nomineret i kategorier. De er for unge til det, siger formand Mette With Hagensen til Berlingske.

Flere af skolerne vil nu genoverveje, om nomineringsshowene skal fortsætte næste år.

