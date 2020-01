Folkeskoleelev tog mdma med i skole: - En ubehagelig oplevelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

For de fleste folkeskoleelever er spisepausen lig med taskevarme rugbrødsmadder, lidt boldspil og et lidt længere afbræk fra timerne, hvor man kan hænge ud med sine venner.

Det gælder dog ikke for en folkeskoleelev i 9. klasse på Kildevældsskolen på Østerbro i København, der tirsdag brugte spisepausen på at indtage det euforiserende stof mdma.

Det fremgår af en besked fra Kildevældsskolen til skolens elever og forældre, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Skolens leder, Anne Marker, ønsker ikke at kommentere sagen over for Ekstra Bladet, men henviser i stedet til Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Her bekræfter man, at episoden har fundet sted.

'Svær situation'

I beskeden fra skolen til forældrene skriver Kildevældsskolen, at episoden har været 'ubehagelig' for 'alle parter'.

'Vi vil informere jer om, at en af vores elever i udskolingen i tirsdags i spisefrikvarteret har taget stoffet mdma, som er et ecstasy-lignende stof. Eleven er indtil videre hjemme fra skole og har det efter omstændighederne godt, men det har selv sagt været en ubehagelig oplevelse for alle parter', står der i mailen.

Heri kalder Kildevældsskolen det for en 'svær situation for de berørte parter'.

'Vi vælger at informere jer, fordi det er en historie, der hurtigt spredes. Det er en helt usædvanlig episode, som skolen aldrig har oplevet før, og vi ser på det med den største alvor. Vi har taget alle de nødvendige tiltag, som kan hjælpe familien og eleven', skriver Kildevældsskolen til skolens forældre og elever.

Enkeltstående sag

Over for Ekstra Bladet oplyser Københavns Kommune, at eleven ikke forsøgt at videresælge stoffet eller opfordret andre elever til at indtage det.

Kommunen ønsker dog ikke at uddybe, hvorfor skolen så skriver, at oplevelsen har været 'ubehagelig'.

I stedet henvises der til beskeden til forældrene, hvori der også står, at eleverne vil få besøg af en rusmiddelkonsulent, der kan 'tale med dem om stofferne'.

Der går i alt 577 elever på Kildevældsskolen. Ifølge Københavns Kommune er der tale om en enkeltstående sag.