Folket løb storm på supermarkeder

Der udbrød i aftes ved 21-tiden kaotiske scener, da tusindevis af civilt ulydige borgere i et hidtil uset hamstringstogt løb storm mod landets supermarkeder.

De trodsede regeringschefens indtrængende opfordring om ikke at gøre sådan.

- Det er første gang jeg køber plantebaseret mælk, for der er udsolgt af almindelig mælk, siger Bilka-kunden Thomas. Foto: Anthon Unger.

På få minutter væltede horder ind og flåede gær, toiletpapir, konserves, gryn, mel, mejerivarer og kødvarer af enhver art ned i indkøbsvogne, der snart bugnede, mens hylder, kølediske og frysemontrer lignede noget fra Østblokken længe før Murens fald.

Folk trodsede smitterisikoen og hobede sig sammen i lange køer stik mod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, mens uddelere, varehuschefer, kasseassistenter og flaskedrenge forgæves forsøgte at imødekomme efterspørgslen og sanere butiksgulve for udsplattede tabte levnedsmidler.

Bilka i Field's på Amager, der lukkede kl. 23, nåede at tilkalde flere medarbejdere, der i strid med Salling Groups beklædningsreglement aldrig nåede at klæde om, så de betjene de utålmodige kunder i egne T-shirts.

- Folk stormede pludselig denne Bilka. Det gik hurtigt. Jeg ved godt, vi trodser reglerne om ikke at være mange mennesker samlet, men i morgen er butikkerne alligevel fyldte med folk, der vil handle stort ind. Nu kan vores lille familie - jeg har en søn på syv måneder - blive inde i 14 dage. Jeg vil ikke sige, jeg hamstrede. Jeg tog hensyn ved kun at handle få slags af hver ting. Men jeg købte tre pakker gær, siger Thomas Larsen, studerende fra København. Foto: Anthon Unger.

Nogle havde stået i kø i fem kvarter, selv om den samlede danske dagligvarehandel med undtagelse af Lidl og Aldi via pressen havde appelleret til danskerne om at følge deres normale indkøbsmønstre. Det mislykkedes i den grad.

Aldrig så snart var butikkerne lukkede, (Mange en time senere end normalt) før lastbiler forlod de store centrallagre for at genopfylde varehusene. For stik mod manges opfattelse genåbner supermarkederne torsdag morgen, og de lover, at der er føde til alle, hvis ikke mange uhæmmet samler forråd.

Der var tale om hamstring, der på sociale medier blev udlagt som asocialt til ulempe for de, som behersker sig.

Far Martin og sønnike Magnus hamstrer især pølser og pommes frites til fryseren i Bilka i Field's. - Vi er gået lidt i panik, griner Martin. Foto: Anthon Unger.

Far og søn, Martin og Magnus hamstrer i Bilka i Field's efter Mette Frederiksens corona-pressemøde onsdag aften. Video/redigering: Anthon Unger/Signe Skov