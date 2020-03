Folketinget fjerner ret til erstatning

En ændring af epidemi-loven betyder, at virksomheder ikke længere automatisk har ret til erstatning, hvis statslige indgreb i en krise koster erhvervslivet penge på bundlinjen

Mette Frederiksen uddeler hjælpepakker, men samtidig vil en ny lov, der netop er vedtaget i Folketinget, ikke længere gøre det muligt for virksomheder at søge erstatning hos staten, når de bliver ramt af regeringsindgreb, som lukker Danmark ned under en epidemi.

– Forskellen på den nye og gamle lov er, at før var det muligt at få erstatning nærmest automatisk, hvis man led tab. Nu vil det være svært – faktisk nærmest umuligt – at få det, lyder det fra Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.

En af grundene til nye og ændrede epidemi-lov er, at den gamle kunne få uoverskuelige konsekvenser, mener professor ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen:

– Lukker man landet ned med henvisning til epidemiloven (den gamle,red.), kan der hurtigt komme betydelige erstatningskrav, som kan være medvirkende til, der ikke længere er ressourcer til pædagoger og andre formål, som regeringen ønsker at tilgodese.

Ifølge Frederik Waage var den gamle lov tiltænkt en lokal epidemi, hvor efterfølgende erstatningskrav ville være begrænsede, hvis staten blot havde indført restriktioner i en enkelt kommune.

– Den her ændring skal ses i lyset af, at den gamle lov nærmere var tænkt til, hvis Aalborg lukkede ned og ikke hele Danmark på en gang.

Den nye lov blev vedtaget sent torsdag aften og træder i kraft i morgen.

– Jeg kan ikke spekulere i, hvordan situationen ser ud på tirsdag. Men det er rigtigt, at det ikke længere vil være muligt at søge erstatning, hvis Mette Frederiksen lukker alle virksomheder i Danmark, siger Frederik Waage.

