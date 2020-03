Folketinget klar med trecifret milliardbeløb til erhvervslivet

Samtlige partier i Folketinget har på mindre end et døgn forhandlet 'en robust hjælpepakke' til erhvervslivet på plads.

Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde torsdag formiddag.

- Udfordringerne er enorme, og det kalder på sammenhold, siger finansministeren og takker blandt andet de frivillige, der disse dage melder sig på banen.

- Vi er parate til at tage alle nødvendige skridt for at få Danmark gennem coronakrisen. Det, vi har set de seneste 24 timer og de seneste dage, er folkestyret, når det er bedst, siger finansministeren på pressemødet.

Aftalen sikrer blandt andet selvstændige lønkompensation. Derudover vil staten give Rejsegarantifonden en statsgaranti på 1,5 mia. kr.

Derudover regnes ledighed fra 9. marts til 9. juni ikke længere med i regnskabet om dagpengeanciennitet.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, siger på pressemødet, at aftalen er med til at holde hånden under danske arbejdspladser.

- Det er vigtigt, at små selvstændige, freelancerne og dem, som ikke er lønmodtagere, også får dækket deres omkostninger. Det er en aftale, som sikrer, at store virksomheder kan få deres likviditet sikret. Det er folkestyret, når det er bedst. Vi har lyttet til hinanden og lavet en stærk hjælpepakke, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hjælp til studerende og rejseselskaber

Foruden de selvstændige og ledige får elever og studerende lov til at optage ekstra SU på 6388 kr. pr. måned.

Også rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes.

For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på cirka 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr

For at hjælpe rejseselskaberne gennem coronakrisen bliver Rejsegarantifonden styrket med 1,5 milliarder kroner. Det er alle Folketingets partier enige om.