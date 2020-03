Folketinget sikrer hjælp til dagpengemodtagere

Ikke kun erhvervslivet får en økonomisk håndsrækning med Folketingets nye hjælpepakke.

Også dagpengemodtagere kan se frem til mere lempelige vilkår.

Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde torsdag.

- Vi kommer til at holde hånden under Danmark, forsikrer Nicolai Wammen.

Håndsrækningen skyldes, at det er sværere at få et arbejde i coronakrisen. Helt konkret vil vilkårene blive lempet fra 9. marts til 9. juni. Hvad lempelserne konkret består i, er endnu uvist.

Morten Østergaard siger, at Folketinget vil undgå, at Danmark havner i ny finanskrise som i 2008:

- I denne aftale tager vi hånd om mange grupper. Også dagpengemodtagere, studerende og selvstændige, der ikke har CVR-nummer. Det viser styrken i det her. Og det viser en vilje til at løse problemet.

