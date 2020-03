Folketingsmedlem: Butiksansatte bliver overfuset

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En tredjedel af butikkerne i Vejles gågade holder forsat åbent under coronakrisen, hvilket de ifølge regeringens retningslinjer er i deres fulde ret til at gøre. Det skriver Velje Amts Folkeblad.

Omsætningen for flere af landets butikker er styrtdykket, og flere ejere og ansatte forsøger at redde deres eksistensgrundlag, efter regeringens historiske beslutning om at lukke landet ned.

Alligevel er der mange kunder, der lader dankortet blive i lommen, og i stedet bruger tiden i butikken på at svine de ansatte til. Det fortæller folketingsmedlem Niels Flemming Hansen (K).

- Jeg har modtaget henvendelser fra medarbejdere i detailhandelen, som er blevet overfuset af kunder og er gået grædende hjem, fordi nogle forbrugere ikke mener, det er forsvarligt, at de holder åbent. Men det kan simpelthen ikke være medarbejderne eller ejernes skyld, og det skal ikke gå ud over dem, siger Niels Flemming Hansen til Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge Niels Flemming Hansen holder butikkerne forsat åbent, fordi der er tvivl om butikker, der frivilligt lukker ned, har adgang til de hjælpepakker, som er forhandlet igennem på Christiansborg.

Vejle Midtpunkt i den sydlige del af gågaden. Foto: Arkivfoto / Mads Hansen

Butikkerne har det svært

Den netop afgået formand for City Vejle og rådgiver for det lokale butiksliv som direktør i BID Danmark, Mikkel Niess, har også hørt fra flere butiksejere og ansatte, at de bliver overfuset af kunder for at passe deres arbejde i en helt ekstraordinær situation.

- Jeg har hørt, at flere får skældud, fordi de fortsat holder åbent. Men det kan folk ikke være bekendt, for butikkerne har det i forvejen svært, og de følger blot de retningslinjer, der kommer fra regeringen. Det må man gå udfra er det rigtige, siger Mikkel Niess til Vejle Amts Folkeblad.

Regeringens restriktioner rammer butikkerne i landets shoppingcentre, mens også erhverv som frisører, optikere, massører og tatovører er tvunget til at lukke, fordi deres erhverv krævet tæt fysisk kontakt.

