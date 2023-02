Folketingspolitiker stoppede butikstyv

Folketingspolitikeren Steffen Larsen (LA) fik sat en stopper for en 7-Eleven-tyv ved Kongens Nytorv torsdag aften.

7-Eleven bekræfter, at der er fundet en episode sted i denne forretning, der matcher tidspunktet, hvor en kunde 'gik fra butikken uden at betale, selv kom retur og betalte for sit køb'.

Til Ekstra Bladet fortæller Steffen Larsen, at episoden fandt sted omkring klokken 22.30, hvor han bemærkede, hvordan en kvindelig ekspedient med uniform og forklæde hastede ud af butikken, hvor han selv var gået ind for at få sig en Pepsi Max.

- Det så mere alvorligt ud, end en der havde glemt sine byttepenge. Det var min klare fornemmelse, lyder det fra folketingspolitikeren.

Steffen Larsen (LA) fortæller om, hvordan han fik en butikstyv til at betale for stjålne varer. Arkivfoto: Henning Hjorth

Møder tyven på rulletrapperne

Steffen Larsen fulgte efter ekspedienten og den unge mand, som ikke havde betalt for sine varer, ned til metroen ved siden af.

- Inden da stoppede jeg ekspedienten i gangen og spurgte, om han havde stjålet varer fra butikken.

Det bekræftede ekspedienten, som fortalte, at den unge butikstyv havde sagt, 'du kan bare melde mig' og var gået videre.

Efterfølgende gik kvinden op i 7-Eleven igen, og det var her, Steffen Larsen tog affære.

- Jeg fangede ham på rulletrappen. Jeg tog ikke fat i ham, men talte med ham.

'Tak'

Da de begge var for enden af rulletrappen, bevægede de sig mod elevatoren.

- Jeg ved ikke, om det var samvittigheden, der pludselig overvandt ham, eller om han måske havde en fornemmelse af, at han ikke sådan kunne komme af med mig. En mand på 125 kilo er måske lidt mere besværlig at slippe af med, vurderer Steffen Larsen.

Om ikke andet fulgte han den unge butikstyv op til 7-Eleven igen, hvor manden betalte og fik en kvittering på sine varer.

- Så vendte han sig om og sagde 'tak' til mig. Han virkede oprigtig. Det kan være han havde fået sig en lektie.

Steffen Larsen talte med ekspedienten efterfølgende, som takkede og tilbød et stykke wienerbrød for indsatsen.

- Men jeg ville bare have min Pepsi Max og bevæge mig mod metroen og bussen for at komme hjem.

'Sparede tid og penge'

I sit opslag på Facebook skriver Steffen Larsen:

'Der sparede vi kioskens tid og penge, politiets tid og penge og endda domstolenes tid og penge.'

- Vil du opfordre andre til at gøre det samme i en lignende situation?

- Jeg vil opfordre folk til at vurdere situationen, når de opdager noget, og se, om de kan gøre en positiv forskel.

- Man skal ikke kaste sig ud i at overfalde en mand, der kommer løbende med en kniv, fordi man tror, det er en skidt karl. Man skal overveje risikoen først.

- Hvad fik dig til at følge efter ekspedienten?

- Jeg har været dørmand i ti år og har en arbejdsskade, hvor jeg altid bemærker, når der er nogen, der bevæger sig i retningen af noget, der kan være alvorligt eller risikabelt.

- Når folk bevæger sig i alvor med hænderne knyttet og har travlt, så bemærker jeg det, forklarer Steffen Larsen.