Folkevandring til naturen - man forventer fuglefløjt, men får Strøget-oplevelse

Det er ikke noget nyt, at danskere har søgt ud i naturen under corona. Men som konsekvens af det må en populær vandrerute i Vejle nu lukke

Selvom det ikke er højt solskin og milde forårstemperaturer, har corona fået så godt fat i os danskere, at vi er blevet mere villige til at trodse vind og vejr.

Problemet er bare, at naturen ikke kan følge med - i hvert fald ikke i Vejle.

Som konsekvens af det har Vejle Kommune måttet lukke den meget populære - og nye - 14 kilometer lange vandretur Egtvedpigens Fodspor.

Flere tusinde

I Bindeballe Købmandsgård står ejer Margit Sand og hendes kollega Jette Olesen bag disken med et smil, da Ekstra Bladet træder ind ad døren.

For den lille, velbevarede købmandsgård har påsken været fantastisk.

- Jamen på et tidspunkt holdt der over 110 biler parkeret herude, siger Margit Sand og peger ud foran butikken.

- Det har jo altid været naturen, som har tiltrukket vores gæster, men efter de åbnede den nye vandretur, har det nærmest fra dag et af været fuldstændig overvældende, fortsætter hun.

Margit Sand og Jette Olsen har nydt godt af de mange gæster til området. Der har ifølge de to damer både været gæster fra Nordjylland, Sjælland og Sydfyn. Foto: Anders Brohus

Vandreturen, som Margit Sand henviser til, er den nu lukkede tur kaldet Egtvedpigens Fodspor.

En 14 kilometer lang trampesti, som Vejle Kommune sidste weekend i vinterferien annoncerede klar.

Den annoncering har Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur og Udeliv i Vejle Kommune, fortrudt mange gange.

- Det er jo et dilemma. Vi er selvfølgelig rigtig glad for, at vores arbejde bliver besøgt, men i det her tilfælde kan man konkludere, at ruten er blevet kvalt i sin egen succes, siger Klaus Enevoldsen.

Løse hunde og lort i skoven

En pressemeddelelse og efterfølgende en artikel, hvoraf Egtvedpigens Fodspor blev nævnt i landsdækkende medier som en ud af fire ruter i Danmark, man burde besøge, har været for stort et pres for den 14 kilometer lange tur.

Klaus Enevoldsen ved ikke, hvornår eller om ruten bliver genåbnet. Lige nu arbejdes der på alternative stier og en måde at løse den popularitet, naturen har fået - så alle kan komme til at nyde de smukke områder nær Vejle. Foto: Anders Brohus

- Vi begyndte hurtigt at få klager fra de lodsejere, som ejer jorden langs ruten, siger Klaus Enevoldsen.

- Problemerne har primært været løse hunde, at folk går på toilettet i skoven og efterlader papir, og at ruten er blevet trampet op. Man så har taget andre veje i brug for at komme forbi de mudrede stykker og dermed gået i private haver og på privat grund, fortsætter Klaus Enevoldsen.



Jorden, som bliver brugt til ruten, er 90 procent ejet af private lodsejere. En af dem er Henning Juhl, som meget gerne vil tale med Ekstra Bladets journalist, men ikke så gerne med fotografen.

- Det har været en folkevandring. Jeg siger dig, her har været tusinde, siger Henning Juhl fra den åbne dør i traktoren.

- Hvis du kigger op i mit stykke skov deroppe, vil du kunne finde lort og toiletpapir, fortsætter bondemanden, der driver to landbrug lige op og ned ad ruten.

De skilte, som var sat op langs ruten, er blevet dækket til, og alle rutemarkeringerne er blevet fjernet. Her er det skiltet foran Hennigs Juhl ejendom. Foto: Anders Brohus

Naturstyrelsen glæder sig

Det er ikke kun i Vejle, naturen har oplevet flere gæster.

Tællere i udvalgte områder eget af staten og styret af Naturstyrelsen viser en klar stigning i antallet af besøgende på op til 125 procent i 2020 sammenlignet med året før.

Spørger man Naturstyrelsen, om naturen kan blive ved med at holde til det, er svaret:

- Naturen kan godt klare de mange ekstra besøgende, så længe vi overholder nogle simple regler. Vi skal tage hensyn og holde afstand til vilde dyr og andre besøgende i skoven, holde hunden i snor og tage vores affald med hjem igen. Så er der rig mulighed for, at vi alle kan få endnu flere gode naturoplevelser i de lyse forårsmåneder, siger Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

- Men når du siger øget pres, er jeg sådan set bare glad for, at danskerne har fået øjnene op for vores fantastiske natur.

Til det skal siges, at forskellen i situationen i Vejle og til de statsejede naturperler, som Naturstyrelsen råder over, er, at det i langt største del af tilfældene for kommunen er private ejere, som lægger jord til.

Klaus Enevoldsen tilslutter sig ovenstående, men tilføjer:

- Jeg synes også, at man for sin egen skyld skal være lidt mere Columbus-agtig. Gå på oplevelse nye steder og undgå at tage den første og bedste rute på kortet. På den måde kan vi allesammen opleve naturen, uden det bliver en oplevelse af Strøget i stedet for fuglefløjt.

Det så mega ærgerligt

Karen Margrethe Rosenlund, som er barnefødt i området og har sommerhus lige op og ned ad den nu lukkede vandresti, er mildt sagt mega ærgerlig over situationen.

Karen Margrethe Rosenlund har også lagt mærke til det ekstra pres, der er kommet på området nær Vejle, efter den nye vandresti blev åbnet. Her er et mest løse hunde og mudrede huller, hun har lagt mærke til. Foto: Anders Brohus

- Jeg bruger virkelig naturen meget herude - om sommeren vil jeg faktisk sige, at jeg er ude på stierne hver eneste dag, vi er i sommerhuset. Før Egtvedpigens Fodspor blev til en rute, brugte jeg de små stier, den er blevet sat sammen med, siger den naturglade, friske dame.

- I dag var faktisk meningen, at vi skulle have været en tur ude på ruten. Vi har nogle venner på besøg fra København nemlig, siger Karen Magrethe, mens hun forsøger at danne sig et overblik over kortet for at vise, hvor ruten oprindelig gik.