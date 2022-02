Fond stoppede millionstøtte efter mistanke om misbrug

Egmont Fonden smækkede i 2019 på usædvanlig vis kassen i over for Danske Skoleelever. Foreningen fremlagde trods gentagne henvendelser nemlig aldrig tilstrækkelig dokumentation for, at alle fondens millioner reelt var brugt på udsatte børn

Egmont Fonden afbrød i 2019 sin støtte til foreningen Danske Skoleelever efter mistanke om misbrug af fondens midler.

Det kan Ekstra Bladet i dag afsløre.

Danske Skoleelever granskes i øjeblikket af myndighederne, efter Ekstra Bladet blandt andet har afdækket, hvordan foreningens frivillige børn har arbejdet under yderst kritisable forhold, samtidig med at foreningens voksne chef selv har hivet over en million kroner hjem i løn om året.

Og nu kan Ekstra Bladet altså ligeledes fortælle, hvordan en af Danmarks helt store fonde for få år siden blev så mistænksom over for Danske Skoleelevers anvendelse af deres bevilgede midler, at fonden til sidst afbrød samarbejdet.

- Vi har ikke haft sager af lignende karakter før. Det her var en usædvanlig sag, fortæller Henriette Christiansen, der er direktør i Egmont Fonden.

Direktør i Egmont Fonden, Henriette Christiansen, kalder fondens afbrudte samarbejde med Danske Skoleelever ærgerligt og usædvanligt. Foto: Tomas Bertelsen, Egmont Fonden

Fik kolde fødder

Danske Skoleelever fik i 2016 en bevilling fra Egmont Fonden på 5,4 millioner kroner, så interesseorganisationen over en treårig periode kunne undersøge, hvordan elever i 4.-6. klasse fra udsatte skoler kunne inddrages mere i undervisningen.

Dykker man ned i Danske Skoleelevers regnskab for 2019 ses det dog, at Egmont Fonden, hvis indsatsområde netop er udsatte børn, kun udbetalte de knap 4,4 millioner kroner.

Baggrunden var ifølge Henriette Christiansen, at fonden efter længere tids dialog havde set sig nødsaget til at få lavet en særlig revisionsundersøgelse af foreningens anvendelse af fondens midler, og at den undersøgelse havde konkluderet, at der var en 'iboende risiko for uretmæssig anvendelse'.

- Derfor bad vi selvfølgelig Danske Skoleelever om yderligere dokumentation for anvendelsen af projektmidlerne. Det fik vi aldrig, og så var vi nødsaget - og forpligtet - til at reagere, og det gjorde vi ved at tilbageholde de resterende støttekroner, svarende til cirka en million kroner, forklarer direktøren.