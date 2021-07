For anden dag i træk har Danmark over 600 nye smittetilfælde

Der er det seneste døgn registreret 658 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

Det er anden dag i træk med over 600 smittetilfælde. Antallet af daglige smittetilfælde er omtrent firedoblet, siden at smittetilfældene nåede det hidtil laveste niveau i 2021 i slutningen af juni.

Stigningen er sket, i takt med at den mere smitsomme Delta-variant, der udspringer fra Indien, har spredt sig og nu er den dominerende variant i Danmark.

Selv om smitten stiger, er der ifølge professor i virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, ingen grund til panik.

- Vi ser en stigende smitte, men det gode er, at smitten stiger hos den yngre aldersgruppe, som ikke bliver alvorligt syg. Derfor har vi heller ikke set nogen stigning i indlæggelser.

- Et langt stykke hen ad vejen har vi styr på epidemien, og der er ingen grund til panik, siger han.

Antallet af indlagte med coronavirus falder med 1 til 38. Det er det laveste antal indlagte i ti måneder, da man skal tilbage til september sidste år for at finde færre patienter med coronavirus på sygehusene.

Hvad angår vaccinationer mod covid-19 har Danmark torsdag nået en lille milepæl, da mere end 3,5 millioner er i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccinerede. Det svarer til 60,5 procent af befolkningen.

Der er ikke registreret dødsfald det seneste døgn. I alt har der været 2538 coronadødsfald i Danmark siden marts 2020.

Det er især unge mellem 20 og 29 år, der driver epidemien i øjeblikket, påpeger Allan Randrup Thomsen.

Selv om de unge ikke har nogen stor risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19, skal vi ifølge professoren alligevel have et vågent øje på situationen:

- Der er ikke panik på, men vi skal stadig holde øje med tallene. De må ikke køre helt fra os. Men der er mere plads til smittespredning nu end tidligere, netop fordi vi har vaccineret de sårbare.

Når vi ikke kan tillade os bare at trække på skuldrene over den stigende smitte, skyldes det ifølge Allan Randrup Thomsen to ting:

Der er også unge, der kan få alvorlige senfølger efter covid-19. Og jo flere smittede, jo større risiko for nye varianter, påpeger han.

- Jo mere smittespredning, vi har, jo større er risikoen for, at der opstår nye varianter. Så vi skal stadig tænke os om, passe på og lade os teste, siger Allan Randrup Thomsen.