For andet år i træk: Ekstra Bladet vinder fornem pris

Ekstra Bladets podcast 'I de forkerte hænder' har vundet FUJ's Formidlingspris.

FUJ er Foreningen for Undersøgende Journalistik, og de to vindere, Helle Fuusager og Thomas Arent, er begejstrede for at modtage prisen.

- Tvangsfjernelser er den mest indgribende foranstaltning, myndigheder kan foretage over for børn og forældre. Alligevel hører vi sjældent om netop det system og de mennesker, der bliver ramt af det, siger Helle Fuusager.

- Prisen viser, at det kan lade sig gøre at lave historier om folk og om et system, som de færreste kommer i berøring med eller interesserer sig for, og gøre det mainstream og relevant, hvis man gør siger umage, lyder det fra Thomas Arent.

De giver begge en tak til både nuværende og forhenværende chefer Marie Glerup, Jeppe Findalen og Kristoffer Eriksen for sparring og inputs.

Sidste år vandt Ekstra Bladet ligeledes FUJ's Formidlingspris. Her var det for podcastserien 'Bandeland'.

Ved aftenens prisuddeling var Ekstra Bladet desuden nomineret til Graverpisen for 'Fredericia-sagen' og til Aktualitetsprisen for 'Mettes uønskede børn'.

Men det blev Politiken, som vandt Graverprisen for 'Nemlig.com-sagen', og DR, som vandt Aktualitetsprisen for 'Det fatale plejehjemssvigt', mens Finans/Jyllands-Posten og Information vandt Metodeprisen for projektet 'Svindelmaskinen'.