For få danskere går til lægen med hovedpine

Mere end hver fjerde dansker, der har hovedpine en eller flere gange hver uge, har aldrig talt med en læge om problemet.

Det viser en ny national undersøgelse fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine ifølge Politiken.

Blandt dem, der oplever hovedpine nogle gange om måneden, har 53 procent aldrig talt med en læge.

Og det ærgrer professor og overlæge på Rigshospitalet Messou Ashina, der leder videncenteret.

Ifølge Messou Ashina findes der nemlig en hel del gode behandlingsmetoder mod hovedpine. Men fordi så mange med hovedpine ikke søger læge, får de aldrig mulighed for at prøve dem.

I stedet forsøger folk at komme igennem hverdagen ved hjælp af håndkøbsmedicin som for eksempel paracetamol, ibuprofen eller Treo.

Det kan blive en ond spiral, da overdreven brug af hovedpinepiller kan give endnu mere hovedpine, siger Messou Ashina til Politiken.

Hvis patientens hyppige hovedpine skyldes migræne, virker håndkøbsmedicin ikke mod hovedpinen.

I Danmarks Patientforening for Hovedpineramte oplever man, at hovedpine er en både underdiagnosticeret og negligeret sygdom.

- Mange praktiserende læger ved ikke nok om hovedpine. Der er behov for en opkvalificering, siger formand Christian Hansen til Politiken.

Bolette Friderichsen, formand for de praktiserende lægers faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, er uenig i, at lægerne ikke ved nok om hovedpine.

Hun understreger, at praktiserende læger bruger et diagnostisk værktøj i form af en hovedpinedagbog, som er udviklet af det videnskabelige netværk af hovedpineforskere, Dansk Hovedpine Selskab.

Det hjælper dem med at skelne mellem for eksempel migræne og almindelig spændingshovedpine.

Ifølge Politiken lider i omegnen af 770.000 borgere i Danmark af migræne eller hyppig hovedpine