For 'fed' til at blive gift: Fik den ultimative hævn

Jen Atkin blev droppet af sin forlovede for at være for tyk, men så tog hun en vild beslutning

For tre år siden var Jen Atkin i gang med at planlægge sit drømmebryllup, da hendes forlovede pludselig fortalte, at han ikke kunne gennemføre det.

Grunden til at droppe forlovelsen var, at hun havde spist for meget junkfood, og at hun var blevet 'for fed'.

Det fortæller Jen Atkin til flere britiske medier og på sin Instagram.

Men selvom Jen Atkin var helt ødelagt over beslutningen, endte hun med at rejse sig fra ydmygelsen og skiftede den usunde mad ud med den sunde livsstil og efter to år vandt hun sin første skønhedskonkurrence.

Hun prøvede i 2018 at blive 'Miss England', men endte på andenpladsen.

Et år senere gav hun dog konkurrencerne endnu et forsøg og endte med at blive 'Miss Great Britain'.

Efter at have vundet var det en chokeret Jen Atkin, der gav et interview.

- Jeg er stadig i chok. Jeg er så stolt, og jeg kan ikke sætte ord på det. Jeg kan faktisk ikke tro det. Da jeg begyndte at stille op til det her, var det bare for sjov. For tre år siden ville jeg aldrig have troet, at jeg kunne vinde 'Miss Great Britain'. Hårdt arbejde betaler sig.

I interviewet kommer Jen Atkin også ind på, hvordan den afbrudte forlovelse fik hende til at tage anderledes valg i sit liv.

- Før vi slog op ville jeg spise store portioner af pasta og pizza. I weekenden lavede jeg ikke andet end at sidde på sofaen og spise. Den dag han gik, troede jeg, at mit liv var slut. Jeg græd i flere uger og brugte mad til at få det bedre. Men at han gik endte med at blive det bedste for mig.

Jen Atkin tilmeldte sig et træningscenter efter afslutningen af forholdet, og hun har ikke set sig tilbage siden.

I dag er hun gift med en anden mand og har ud over sin titel som skønhedsdronning også gang i en karriere som countrysanger.