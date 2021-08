For femte dag i træk er der under 1000 nye smittetilfælde

Der er det seneste døgn registreret 927 smittetilfælde i Danmark. Det viser onsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De seneste smittetilfælde er fundet via 56.150 PCR-test, som tages via en podning i halsen.

Det er femte dag i træk med under 1000 smittetilfælde, efter at der i slutningen af juli var to dage med over 1000 om dagen.

Det betyder, at andelen af positive prøver - kendt som positivprocenten - er på 1,65 procent.

Det er det højeste siden januar, men det er svært at sammenligne en til en, fordi der har været et stort fald i antallet af test gennem året, i takt med at flere er blevet vaccineret.

På landets sygehuse er status onsdag, at antallet af indlagte med coronavirus er faldet med 3 til 59.

Der er ingen nye dødsfald det seneste døgn. Der er i alt registreret 2550 coronarelaterede dødsfald i Danmark siden marts 2020.