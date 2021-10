For fjerde dag i træk er der flere end 1000 nye coronatilfælde

Yderligere 1262 personer er smittet med covid-19 det seneste døgn.

Det fremgår af en statusopdatering fra Statens Serum Institut lørdag.

Det er dermed fjerde dag i træk, at antallet af nye daglige smittetilfælde overstiger 1000.

- Vi går henimod et efterår og en vinter, hvor vi nok skal forvente over 1000 nye coronatilfælde hver dag - og som konsekvens af det også en stigning i antallet af indlagte.

Det siger professor og overlæge Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital.

De smittede er fundet på baggrund af 82.573 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - er på 1,53.

Antallet af indlagte stiger med 12 til 156 personer. 16 af de indlagte befinder sig på intensivafdelinger på landets sygehuse.

9 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Isoleret set er 156 indlagte ikke en stor belastning for sygehusene, vurderer Henrik Nielsen.

- Men det er ikke urealistisk, at vi når 200 indlagte den kommende tid.

- Normalt vil det ikke være noget, der vil give anledning til bekymring. Men lige nu gør det mig faktisk bekymret, siger overlægen.

Han henviser til, at sygehusene i forvejen er ramt af en række omstændigheder med flere henviste og mangel på hænder.

- Vi har ingen reserver at trække på, og viljen til at arbejde ekstra blandt sygeplejersker er der ikke. Så vi kan meget hurtigt komme i en situation, hvor sygehusvæsenet er presset, vurderer Henrik Nielsen.

Yderligere én person er det seneste døgn afgået ved døden, efter at personen tidligere har fået påvist covid-19.

Samlet set er der registreret 2697 coronarelaterede dødsfald.

Det seneste døgn har yderligere 1194 personer fået andet vaccinestik og regnes for færdigvaccineret.

Samlet set er 75 procent af befolkningen færdigvaccineret.

De ældre og sårbare har mulighed for at få et tredje stik. Det har 13.052 personer benyttet sig af det seneste døgn.

Dermed er 3,8 procent af befolkningen nu revaccineret.