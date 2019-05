For fjerde gang: Dansker hævder at have set puma i det fri

For fjerde gang på blot tre måneder påstår en dansker at have set et puma-lignende dyr i den fri natur

Først var det ulven, der delte vandene med sit comeback i Danmark. Og nu er det så et helt andet og endnu mere glubsk rovdyr, der skaber overskrifter - især i det jyske.

For fjerde gang på få måneder insisterer en dansker således hårdnakket på, at han eller hun har set en fritgående puma - eller et andet 'stort kattedyr' i den danske natur - det til trods for, at at ingen zoologiske haver i Danmark, savner et sådant dyr, der, som de fleste danskere ved, ikke har naturligt hjemme på vores breddegrader.

Denne gang er det Jesper Jæger Nørregaard fra Odense, der føler sig overbevist om, at det netop var et store kattedyr, han så, da han tirsdag aften var på besøg hos nogle venner i Hylke ved Skanderborg.

- Jeg kan 100 procent stå inde for, at det var et stort rovdyr af kattefamilien, siger han til Århus Stiftstidende og fortsætter:

- Der var tale om en unik oplevelse, som desværre spandt over kun 20 sekunder, hvoraf de nok 10 gik med at tro på hvad øjnene så inde på marken. Dernæst luntede kattedyret over mod et markskel i form af høje træer, hvor den camoufleredes med naturen.

For godt og vel 14 dage siden modtog politiet en henvendelse fra en kondiløber, der var stødt på et 'stort, kattelignende dyr' ved Grundet Tværvej ved Vejle.

For lidt over to måneder siden var det 70-årige Marianne Westphall, der var sikker på at have set selv samme puma i skovene øst for Gl. Rye i Østjylland. Kort efter fandt man et skambidt får tæt på det sted, kvinden havde beskrevet.

Og i Funder mente Gitte Tang Lorenzen også bestemt, at det var et stort kattedyr, hun så på en gåtur ved Funder.

- Jeg så et stort, muskuløst kattedyr 20 meter væk, og med det samme løb den væk op ad en skrænt ved nogle huse, fortalte hun TV 2 Østjylland i marts.

Her påstår fire forskellige danskere ved fire forskellige lejligheder at have set en puma. Foto: Made with Datawrapper.de

Ingen indberetninger

Hos Miljøstyrelsen, der holder styr på de mange arter i den danske natur, har man intet hørt om hverken pumaer eller andre store, kattelignende dyr.

- Nej, vi har ikke fået nogen som helst meldinger eller indberetninger om observationer i den stil med det, du nævner, siger Anne-Marie Rasmussen, kontorchef i Miljøstyrelsen til Ekstra Bladet.

- Og der er, så vidt jeg ved, ikke nogle zoologiske haver, der melder om savnede dyr. Derfor kan jeg heller ikke hverken be- eller afkræfte, at der skulle være tale om eksempelvis en puma.

- Har du noget bud på, hvad det eventuelt kan være for et dyr, der i givet fald kan forveksles med en puma?

- Jeg kan jo ikke sige noget om, hvad det er, de fire personer rent faktisk har set. Og derfor kan jeg heller ikke komme med et andet bud. Men det er jo ikke sikkert, at det er det samme dyr, selv om de kommer med enslydende beskrivelse.

- Jeg vil dog meget gerne opfordre andre mennesker, der eventuelt støder på noget lignende, om at tage et billede og sende det til os, så vi kan hjælpe med at få afklaret, hvad det er, de har set.

Uendeligt lille chance

Videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have og formand for Det Dyreetiske Råd, Bengt Holst, er endnu mere klar i mælet.

- Jeg vil stadig fastholde, at chancen for, at der er tale om en puma er uendeligt lille, forklarer Bengt Holst, der også tidligere har forholdt sig til den påståede puma.

- Den kan på ingen måde komme naturligt hertil, eftersom den lever i Mellem- og Sydamerika. Og ingen zoologiske haver herhjemme står og mangler et stort kattedyr. Det skulle altså være mærkeligt, hvis en privatperson derude havde en puma gående derhjemme, som ingen havde hørt om.

Bengt Holst kan dog godt forstå, hvis man kan blive i tvivl - især efter de mange historier om pumaen.

- Det kan måske give en lidt selvforstærkende effekt, så det er lidt nemmere at tænke: 'ja, sådan en har jeg også set', hvis man har læst om det.

- Men mit bedste bud er, at der er tale om et lille rådyr eller en stor hund, der har lidt samme farver, og hvis form og størrelse måske kan forveksles med et stort kattedyr.

- Jeg har selv oplevet at tage grueligt fejl, når jeg har gået rundt i naturen herhjemme, så det er såmænd naturligt nok, at man kan tage fejl - især hvis belysningen er måske også lidt begrænset.