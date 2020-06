For fjerde gang i historien: Sjælden pink vandmand spottet i Italien

To amatørdykkere var heldige at have kameraet klar, da de svømmede rundt ved Miramar-kysten i den nordøstitalienske provins Trieste.

Her fik de nemlig de utrolige syn af den sjældne lyserøde vandmand, der går under navnene Stinging Cauliflower, The Big Pink eller Drymonema dalmatinum.

Kun set tre gange før

Det er blot fjerde gang i historien, at nogen er så heldige at få et glimt af vandmanden, der siges at være den største og mest sjældne af sin art i Middelhavet.

Vandmanden, der i denne omgang har vist sig frem i Italien, rapporteres at være mellem 45 og 50 centimeter i diameter.

En talsperson for Miramare Biosphere Reserve fortæller ifølge AP, at den ikke har været set siden 2014, hvor to andre dykkere fangede levende billeder af den i samme region.

Ifølge rapporter var den indtil da kun blevet spottet to gange i henholdsvis 1945 og 1880.

Øh! Den er lyserød

