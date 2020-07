For første gang i 23 år: Sæl født i zoologisk have

For første gang i 23 år er en sæl blevet født i København Zoo.

Det skete fredag i sidste uge, hvor en zoo-gæst opdagede, at der lå en lille ny i bassinet, skriver TV 2 Lorry.

- Gæsten gjorde os opmærksomme på det, og selvom dyrepasserne godt var klar over, at fødslen var nært forestående, så klarer sælerne – som alle øvrige dyr i zoo – fødslen selv, så der er ikke overvågning i anlægget, og selve fødslen var derfor foregået ubemærket, siger kommunikationschef Jacob Munkholm Hoeck til mediet.

'Lidt dramatisk'

I en video på havens Facebook-side fortæller dyrepasser Ellen Wiborg, at fødslen var 'lidt dramatisk'.

- I fredags fødte vores ældste hunsæl en unge herinde i anlægget. Hun fødte ham, så han bloppede i vandet med det samme. Han kom ind under broen og kunne ikke finde ud, fortæller hun.

- Vi kunne heldigvis hurtigt få fat i hans bagluffer og trække ham forsigtigt ud, fortsætter hun og tilføjer, at de samtidig fik tjekket navlen på ungen og kunne konstatere, at den var fin, 'og at det faktisk var en lille han'.