For første gang i 300 år: Nu åbner de

300 år.

Så længe har den amerikanske ø Sipson Island ud for USA's østkyst været lukket for offentligheden.

Men det er slut nu. Det skriver CNN.

I 1711 blev øen tæt på den amerikanske storby Boston solgt af Monomoyick-folket til en gruppe hvide bosættere.

Siden da har de siddet tungt på øen, og ingen har fået lov til at besøge den knap 10.000 kvadratmeter store ø.

Det ser ikke helt dum ud vel? Foto: Sipson Island Trust

Sipson Island Trust har dog besluttet sig for at give folk lov til at besøge øen nu.

- Det er virkelig vigtigt for os som organisation og lokalsamfund at have mulighed for at kommunikere vigtigheden af vores oprindelige historie og lære værdierne hos de mennesker, der boede på øen før 1711, siger præsident for organisationen, Tasia Blough, til CNN.

Øen åbnede lørdag, og det vil i fremtiden være muligt at snorkle, hike og generelt bare nyde sandstranden på øen.