For første gang i en måned runder vi 500 nye smittede

Yderligere 542 personer er konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag, som bliver opdateret dagligt.

Smittetilfældene er fundet blandt 83.875 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Kigger man på, hvor stor en andel af de testsvar, der er kommet, der er positive for corona, gælder det 0,65 procent. Det er også det, der kaldes positivprocenten.

Positivprocenten har ikke været så høj siden 7. juni, hvor den lå på 0,71.

Det er samtidig første gang i en måned, at der er registreret flere end 500 smittede på et døgn.

Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, ser tallene som udtryk for, at den mere smitsomme Delta-variant nu har taget over.

- Tallene er ikke overraskende. Dels har vi lettet på restriktionerne, og det giver en øget smitterisiko. Dels er den mere smitsomme Delta-variant på vej til at overtage billedet. Det, vi kan gøre, er at få vaccineret så mange som muligt, siger han.

Og der bliver vaccineret i stor stil på vaccinationsstederne landet over.

Det seneste døgn har 32.221 påbegyndt vaccination, mens 42.807 er blevet færdigvaccineret.

Samlet set har 59 procent af befolkningen fået mindst ét vaccinestik, mens 36,8 procent er færdigvaccineret mod coronavirus.

På landets hospitaler er der tirsdag indlagt 43 patienter med coronavirus. Det er tre flere end mandag.

Af dem ligger otte personer på en intensivafdeling. De er alle koblet til en respirator.

Kigger man på antallet af nye coronarelaterede dødsfald, er der det seneste døgn registreret et nyt.

Sundhedsministeriet har tirsdag oplyst, at kontakttallet er steget til 1,2. Så 10 smittede giver med andre ord smitten videre til 12 andre.

Det får dog ikke umiddelbart alarmklokkerne til at ringe hos den adjungerede professor fra Aarhus Universitet.

- Vi står i en situation, hvor vi har rigtig god kontrol over epidemien. De sorte skyer i horisonten hedder flere nye varianter og en vaccinedækning, der endnu ikke er der, hvor vi gerne vil have den, siger Eskild Petersen.

Spørgsmål: Vi har 43 indlagte og 8 på intensiv. Sundhedsvæsenet er ikke i nærheden af at være belastet af corona. Overreagerer vi?

- Det kan man jo ikke vide, men det mener jeg ikke. En stor fransk undersøgelse har lige vist, at uanset hvilken aldersgruppe du ser på blandt de indlagte med corona, så er der en højere dødelighed sammenlignet med almindelig influenza. Det gælder også børn og unge.

- Så jeg mener ikke, vi overreagerer i øjeblikket, siger Eskild Petersen.