For første gang i månedsvis: Flere boliger til salg

For første gang i over et halvt år har danskerne fået et stigende antal huse at vælge imellem, når de skal købe deres nye hjem.

Den seneste måned er der således sket en stigning i det samlede antal villaer og rækkehuse til salg, skriver Boligsiden.

- Udbuddet har været let faldende igennem efteråret og vinteren, men nu har foråret for alvor meldt sin ankomst på boligmarkedet.

- Igennem marts måned har vi set en stigende lyst blandt sælgerne til at sætte huset til salg, og det er en god nyhed for den generelle balance på boligmarkedet, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Første gang siden august

Ved indgangen til april er det samlede antal huse til salg steget til knap 23.400. Det er første gang siden udgangen af august 2021, at udbuddet går op, og der bliver sat flere huse til salg hos ejendomsmæglerne.

Konkret er der tale om, at det samlede antal villaer og rækkehuse til salg er øget med 3,7 procent. Det svarer til cirka 850 ekstra huse i udbud i den seneste måned.

Stigningen i udbuddet viser sig i alle landets fem regioner, ligesom tendensen også gælder både lejligheder og sommerhuse.

For lejligheder gælder det, at det samlede udbud er steget med 4,8 procent i løbet af den seneste måned.

Det er første gang siden oktober, at udviklingen går i den retning, og dermed er der nu samlet cirka 5700 lejligheder til salg i Danmark, oplyser Boligsiden.

'Bliver interessant'

På markedet for sommerhuse er udbuddet ligeledes steget den seneste måned. Det er første gang siden august, det sker, og konkret er der tale om en stigning på 6,8 procent fra marts til april.

Det bringer det samlede antal sommerhuse til salg op på 4070.

- Det er normalt, at udbuddet stiger på netop denne tid af året. Men i de sidste to år har boligsalget samtidig været højere end normalt, og for husenes vedkommende er den traditionelle forårsstigning hurtigt vendt til et fald i udbuddet i de efterfølgende måneder.

- Så nu bliver det ekstra interessant at se i år, om den stigende tendens vil vare ved igennem foråret og sommeren, så vi med tiden igen kan nærme os niveauet fra før corona. For der er stadig et godt stykke for at nå dertil, siger Birgit Daetz.

