For første gang i over 20 år: Nu sætter de prisen op

Siden det blev opfundet i 90'erne, har de fleste på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med McDonald's' såkaldte Coinoffer, hvor man for en sølle tikrone kan købe sig en cheese- eller hamburger.

Men fra 5. april er det slut med Coinoffer, som vi kender det. Her stiger McDonald's cheeseburger nemlig i pris. Det fortæller kommunikationschef ved McDonald's Mads Jensen.

- Fra 5. april sætter franchisetagerne priserne op, og der, hvor gæsterne formentlig vil mærke det, bliver ved cheeseburgeren. Prisen på cheeseburgeren har været kunstigt lav i over 20 år, og nu giver vi så mulighed for at sætte den op til 12 kroner, fortæller Mads Jensen.

Coinoffer blev opfundet i slut-90'erne, hvor man satte priserne ned i forbindelse med et kampagnetilbud.

- Men priserne blev ret hurtigt ikoniske, og konkurrenterne fulgte med. Så man besluttede at lade det, der formentlig bare skulle have været et kampagnetilbud, blive hængende, fortæller Mads Jensen.

Håber på forståelse

Prisstigningen skyldes de generelle stigninger på blandt andet fødevarer, man oplever lige nu. Og hos McDonald's regner man derfor med, at forbrugerne vil tage pænt imod den.

- Jeg tror efterhånden, at folk har indset, at der er prisstigninger på en lang række ting, heriblandt hvede- og oksekødspriserne. Så vi håber, at folk har forståelse for det, siger Mads Jensen.

Han tilføjer, at prisen på hamburgere stadig vil ligge på ti kroner. Men generelt set vil der være en prisstigning på omkring to procent på hele menukortet.

- Franchisetagerne bestemmer selv - inden for en fastlagt maksimumsgrænse - hvad tingene koster ude i restauranterne. Så nogle steder kan det være enkelte produkter, der stiger, og andre steder kan det være prisen på en menu, der stiger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

McDonald's har med stor succes været at finde i Danmark i over 40 år, men særligt én sag ramte dem hårdt.

Læs om McMøgsagen over dem alle her.