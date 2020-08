For første gang i seks dage er der under 100 smittetilfælde

Antallet af smittetilfælde med corona i Danmark er steget med 76 personer. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er første gang i seks dage, at der er registreret under 100 smittetilfælde på én dag.

Samlet har 14.815 personer været smittet i Danmark, siden det første tilfælde blev registreret i slutningen af februar.

Ser man bort fra mandagens tal, har antallet af smittetilfælde generelt set været stigende de seneste uger. Danmark er ramt af lokale udbrud i særligt Aarhus og Ringsted.

Det hører med til historien, at der bliver testet langt flere i dag sammenlignet med starten af udbruddet i marts og april.

Antallet af indlagte på landets sygehuse faldet med to til 23 siden fredag morgen.

To af de indlagte er så syge, at de ligger på en intensivafdeling og har brug for en respirator til at trække vejret.

Siden fredagens opgørelse er der desuden registreret tre nye dødsfald med coronasmittede.

Samlet har 620 personer i Danmark mistet livet, mens de var smittet. Det første dødsfald blev konstateret i begyndelsen af marts.