For første gang nogensinde: Nu skal legoklodsen ændres

Lego har for alvor meldt sig ind i klimakampen. Nu vil de for første gang nogensinde ændre den ikoniske firkantede plastik-klods radikalt.

Målet er, at lego-klodsen i 2030 ikke længere skal være af plastik, men derimod bestå hundrede procent af bæredygtigt materiale. Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

Lego-klodsen har stort set ikke forandret sig de seneste 50 år, og virksomheden har heller ikke i sinde at ændre hverken udseendet eller legetøjets funktion, når de i 2030 udskifter plastikken af petrolium med et klima-venligt plantebaseret materiale.

I virkeligheden er det slet ikke meningen, at forbrugeren skal lægge mærke til forandringen, skriver det amerikanske medie.

Ved ikke hvordan

Lego har haft kæmpe succes verden over. Børn fra Danmark til Kina kender de ikoniske brikker. Succesen har været solid - såvel som produktet, og nu er kunsten at vedligeholde det solide produkt intakt, samtidig med at man ændrer ingredienserne fuldstændigt.

Opskriften er endnu ikke fundet. Legetøjs-giganten fra Billund har eksperimenteret med 200 forskellige muligheder for at erstatte den plastik, som bliver brugt i dag. Det fortæller Legos vicepræsident for materialer, Nelleke van der Puil, til The New York Times.

Lego er ikke alene

Det stigende fokus på klima har fået flere og flere multinationale virksomheder til at fokusere mere på bæredygtighed. Fastfood-giganten McDonald's og Starbucks er netop nu i gang med at udarbejde nye alternativer til plastiksugerøret.