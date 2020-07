For første gang: Nyfødt i Frankrig bekræftet smittet med corona inden fødslen

Læger i Frankrig har konstateret det første bekræftede tilfælde med en nyfødt, der blev smittet med Covid-19 af sin mor inden fødslen.

Det er den sygdom, coronavirus kan føre til.

Drengen, der blev født i marts, led af hævelser i hjernen og havde symptomer, der ellers ses hos voksne, som er smittet med Covid-19. Den lille dreng er siden blevet rask igen.

Det skriver de franske læger tirsdag i tidsskriftet Nature Communications.

Tidligere forskning har peget på, at virus formentlig kan overføres fra en mor til fostret. Men det franske studie er det første reelle bevis, siger læge og medforfatter Daniele De Luca.

- Vi har vist, at overførslen fra moren til fostret via moderkagen er mulig i de sidste uger af graviditeten, siger De Luca, der er læge på Antoine Beclere-hospitalet i Paris.

I sidste uge sagde forskere i Italien, at undersøgelser af 31 gravide kvinder, som var indlagt med Covid-19, 'kraftigt antydede' at virusset kan smitte fra en mor til sit ufødte barn.

Indtil nu har der imidlertid ikke været konkrete beviser.

- Man skal analysere morens blod, fostervæske, den nyfødtes blod, moderkagen og så videre, siger Daniele De Luca.

- At få alle disse prøver under en pandemi med nødstilfælde overalt har ikke været nemt. Det er derfor, at det har været mistænkt, men aldrig bevist.

Den dreng, der blev født med Covid-19 i marts, begyndte at udvikle alvorlige symptomer 24 timer efter fødslen.

Hans krop blev stiv, der skete skade på den hvide substans i hjernen og han blev yderst irritabel.

Men inden lægerne kunne beslutte sig for en behandling, var han i bedring. Tre uger senere var han blevet næsten helt rask af sig selv.

Tre måneder senere havde hans mor heller ikke flere symptomer på sygdommen.

De franske læger understreger dog, at blandt de tusinder af babyer, der er født af coronasmittede mødre, er det kun én eller to procent, der er testet positive for sygdommen. Endnu færre har vist alvorlige symptomer.

- Den dårlige nyhed er, at dette faktisk skete og kan ske, siger Daniele De Luca.

- Den gode nyhed er, at det er sjældent. Meget sjældent sammenlignet med den globale befolkning.