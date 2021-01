For første gang: Under 100 positive prøver i lyntest

For første gang er der på et døgn registeret under 100 nye coronasmittede i de offentlige lyntest.

Tal fra de fire private udbydere, der foretager lyntest på statens regning, viser, at der torsdag blev registeret 99 positive svar i 36.266 lyntest.

Det er første gang, at der har været under 100 positive svar i den halvanden måneds tid, de fire udbydere har foretaget lyntest på vegne af staten.

Torsdagens tal har også kastet den hidtil laveste positivprocent af sig. Det er den, der angiver andelen af positive svar i forhold til antallet af prøver. Torsdag er positivprocenten opgjort til 0,27.

De fire udbydere af lyntest består af virksomhederne Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Siden omkring midten af december har de fire virksomheder samarbejdet med staten om at teste danskerne for coronavirus ved hjælp af lyntest.

Men fra mandag er det kun to af dem, der kommer til at fortsætte med at lave lyntest for staten. Det drejer sig om SOS International og Carelink.

Den nye aftale er strikket sådan sammen, at SOS International skal tilbyde test af borgere i alle regioner bortset fra Region Syddanmark, som Carelink kommer til at få ansvaret for.

Det har i månedsvis været omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er. Blandt fagfolk er der også stor uenighed om, hvor anvendelige testene er sammenlignet med de pcr-test, der bruges i de offentlige testcentre.

Tirsdag blev et stort dansk studie offentliggjort, som Rigshospitalet har stået i spidsen for. Studiet er endnu ikke bedømt af fagfæller.

Her har forskere undersøgt lyntest og pcr-test over for hinanden.

Resultaterne viser, at lyntest fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

For personer med symptomer fangede lyntesten 78,8 procent af de coronapositive. For personer uden symptomer var tallet derimod kun 49,2 procent.

I studiet er undersøgt en lyntest fra virksomheden SD Biosensor, som Copenhagen Medical og SOS International bruger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lyntest primært skal bruges til screeninger og ikke til personer med symptomer eller nære kontakter til smittede.