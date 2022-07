For fræk til busreklamer: Enormt frustrerende

Reklamer for stripklubber er fortid på busser i Københavns Kommune, og det rammer blandt andre stripklubben Bada Bing i København - til stor frustration for klubbens ejer, Kasper Mortensen.

Forbuddet gælder nemlig, selvom reklamerne for stripklubben ikke indeholder eksplicitte billeder.

- Det er virkelig uforståeligt for mig. Førhen har vi fået fjernet reklamer på grund af eksplicitte billeder, men nu er det bare os som virksomhed, der ikke må reklamere, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er enormt frustrerende, fordi vi vil jo gerne reklamere ligesom alle andre.

Kasper Mortensen føler, at klubben bliver diskrimineret.

- Det er helt tydeligt, at eftersom vi er en stripklub, gælder der nogle andre regler, selvom vi prøver at begå os på den mest sobre måde, siger han.

- Vi følger jo alle love og regler. Vi er en legitim forretning, der betaler skat og moms.

Fjernede 200 busreklamer

Kasper Mortensen havde ellers ændret Bada Bings reklamekampagne, da han netop ønskede at imødekomme Movias regler.

- Vi ville have haft busreklamer, som vi også har haft tidligere, men denne gang skulle der kun være tekst, og det har vi gjort for at imødekomme kravet om god markedsføringsskik, siger Kasper Mortensen.

- Nygart (klinik for plastikkirurgi, red.) har haft bryster på busserne, og Scor.dk (datingsite, red.) reklamerer med 'lumre' budskaber, tilføjer han.

Reklame for virksomheden Nygart, der tidligere har reklameret på busserne. Foto: Francis Joseph Dean/Deanpictures

Busserne i Københavns Kommune har tidligere været pyntet med reklamer for stripklubben.

I 2019 og 2020 var der reklamebannere fra Bada Bing på busserne, men i 2020 blev de pillet ned, da utilfredse borgere fandt dem krænkende.

- Vi er blevet gjort opmærksom på reklamerne fra borgere, der har oplevet sig krænket over reklamernes indhold, sagde Camilla Struckmann, der var kommunikationsdirektør hos Movia, dengang til Ekstra Bladet.

Skærper reglerne

En indsigt i et referat fra et bestyrelsesmøde hos Movia fra 2020 viser, at forbuddet mod eksplicitte billeder blev vedtaget kort efter netop Bada Bings reklamekampagne.

Movia har ikke ønsket at stille op til et interview med Ekstra Bladet, men oplyser i en mail, at selskabet skærpede reglerne for tilladte reklamer på busserne fra 1. januar 2021.

Ekstra Bladet ville ellers blandt andet gerne have spurgt Movia om følgende:

- Hvorfor må stripklubber ikke reklamere på busserne i Københavns Kommune?

- Hvor går grænsen for, hvad man må reklamere med på jeres busser?

- Må andre virksomheder vise nøgenhed i reklamer?

- Har I ændret jeres reglement på grund af Bada Bings sidste reklamekampagne?