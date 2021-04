For høje smittetal: Gellerup lukkes ned

På grund af for høje smittetal lukker skoler, sfo'er og kultur- fritids- og bibliotekstilbud ned i Gellerup Sogn

Skoler, sfo'er og kultur- fritids- og bibliotekstilbud ned i Gellerup Sogn vest for Aarhus, fordi der er for høje smittetal.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse lørdag.

- I den kommende tid vil sundhedsmyndighederne i samarbejde med Aarhus Kommune stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper i sognet.

- Aarhus Kommune har allerede i samarbejde med regionen, Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommunale institutioner samt boligforeninger og forskellige foreninger i området iværksat en særlig indsats i Gellerup, skriver Aarhus Kommune.

Alle 9332 indbyggere i sognet opfordres til at se så få som muligt, arbejde hjemme, passe børn i eget hjem og lade sig teste.

Nedlukningen sker som konsekvens af Folketingets aftale for genåbning af Danmark, hvor en kommune er forpligtet til at foretage nedlukning, når smitten har ramt et bestemt niveau.

Hvorfor skal kommunen lukke sognet? For at en kommune skal lukke sognet ned, skal følgende tre kriterier være opfyldt: Incidensen i et sogn bliver højere end 400 smittede pr 100.000 borgere om ugen.

Der registreres flere end 20 smittetilfælde om ugen

Positivprocenten er på to procent eller mere. Det er en del af Folketingets aftale for genåbning af Danmark, at kommunerne skal foretage nedlukning, hvis smitten ramemer et bestemt niveau. Vis mere Vis mindre

Her har Gellerup ifølge de seneste tal 439 smittede per 100.000 borgere og en positivprocent på 2,9.

Andre sogne, der er lukket ned grundet den automatiske nedlukning, er Hvirring Sogn ved Hedensted og Hedeager og Fredens Sogn i Herning.

Sankt Pauls Sogn i København, Ravnsbjerg Sogn i Aarhus og Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt er også ramt.