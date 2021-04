For pessimistiske: - Godt de tager konsekvensen

Det er godt, at Folketinget har besluttet at åbne yderligere for restauranter og barer, siger to eksperter til Ekstra Bladet

Ventetiden er snart ovre.

Fra onsdag vil det være muligt at drikke fadøl på det lokale værtshus og spise mad indendørs på restauranter, der ellers har været lukkede i flere måneder.

Og det er godt, at regeringen har besluttet at åbne mere end ellers varslet.

Det mener Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved SDU og en del af regeringen referencegruppe, der rådgiver om genåbning og nedlukning af Danmark.

- Alle erfaringer siden 21. februar, hvor vi åbnede for de mindste skolebørn, har vist, at genåbningen har haft meget mindre skadelig smittetrykseffekt, end vi frygtede. Beregningerne har systematisk været for pessimistiske, og det er godt, at politikerne nu har taget konsekvensen og valgt at åbne mere, siger Jes Søgaard til Ekstra Bladet.

Er ikke bekymret

Det var i første omgang meningen, at restauranter, cafeer, værtshuse og barer skulle vente til 6. marts med at åbne for kunder indenfor, men følger de nogle bestemte restriktioner og arealkrav, får de nu mulighed for at byde gæsterne indenfor allerede 21. april.

Og sidder man udenfor vil det ikke længere være et krav at kunne fremvise et gyldigt coronapas.

- Coronasmitten kan pludselig blusse op, og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på og måske også lukke ned igen. Men i Danmark har vi efterhånden udviklet en stor testaktivitet, så vi meget hurtigt kan registrere, hvis der pludselig opstår et smitteudbrud, siger Jes Søgaard og tilføjer:

- Så nej, jeg er ikke så bekymret for, at man nu åbner mere.

Heller ikke Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi på Aarhus Universitet, frygter, at smitten løber løbsk.

- Det her er en simpel konsekvens af, at de tidligere genåbninger ikke har ført til den stigning i smitten, man havde regnet med.

- Strategien, man kører med fra Danmarks regerings side, har været relativt forsigtig, og det gør, at der nu kan åbnes mere i stedet for at lukke ned, siger Rune Hartmann.

Også han mener, at teststrategien er væsentlig for, hvordan vi klarer os ved yderligere genåbning.

- Teststrategien er efterhånden ved at være god, og derudover er danskerne villige til at lytte og følge de restriktioner, der bliver lagt for dagen, siger Rune Hartmann.

