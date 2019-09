For stor til skoleuniform og sendt hjem

En totalt knust 14-årig britisk skolepige er blevet smidt ud af sin klasse, fordi hun ikke kan være i den foreskrevne nederdel til sin skoleuniform. Kada Jones kan vælge imellem at blive undervist i isolation - langt væk fra kammeraterne eller blive hjemme fra skole.

Richard Carlyle, der er leder af lærerkollegiet på Portchester Community School i Fareham, afviser at det kan være anderledes, skriver Daily Mail.

- Alle skoleelever må følge de samme regler. Det betyder i forhold til denne nederdel, at den skal have den korrekte længde og være af det korrekte materiale. Miss Jones nederdel lever ikke op til skolens regulativer i forhold til længde, forklarer Carlyle.

I stedet for den grå let plisserede knælange nederdel, som skolen kræver, bar 14-årige Kada en grå nederdel fra Aldi. Det gjorde hun også i forrige skoleår - uden problemer, men nu kan det altså ikke længere accepteres, at hendes vægt er så stor, at der ikke kan skaffes skoleuniform til hende.

Hendes Aldi-nederdel, der stopper lige over knæet, er i hvert fald blevet forbudt, og så længe hun bærer den - og ikke en skolenederdel - kan hun ikke modtage undervisning på normal vis.

- Elever har pligt til at bære uniform - respektfuldt og med værdighed, forklarer Richard Carlyle.

Knust og ødelagt

Ifølge sin mor, Carleen Jones, er Kada helt knust og ødelagt over skolens holdning. Men i et anfald af trods gik hun alligevel i skole forleden, og det kom der ikke noget godt ud af.

Den 14-årige blev vist bort - indtil hun er blevet relementeret klædt på.

- Folk bliver smidt i isolation eller sendt hjem, fordi de har gjort noget meget forkert. Det har jeg ikke. Skolen behandler mig ikke, som om jeg er et almindeligt menneske. Det eneste, jeg vil, er at passe min skole, siger Kada Jones.

Og moren, Carleen, raser over behandlingen af datteren.

I Danmark er skoleuniformer ikke hverdagskost. Men på Herlufholm Kostskole har alle såkaldt skolebeklædning til diverse situationer: Hverdagens blazer kan kombineres med forskellige beklædningsgenstande i gråt og blåt, og så er der tøjet til hel- og halvgalla.

Aldrig på Herlufholm

- Jeg kan ikke erindre, at vi nogensinde har haft et problem med en elev, der på grund af overvægt eller andet ikke kunne passe sin skolebeklædning - vi kalder det nemlig ikke uniform her. Elevernes beklædning kommer fra Mister i Næstved, og her vil individuelle behov kunne rettes til. Det er helt stensikkert, at en elev ikke ville være tvunget til at gå i noget andet tøj end de øvrige, fordi han eller hun ikke kan passe skolebeklædningen, forklarer kostskoleleder Niels Christian Koefoed.

Han understreger gentagne gange, at problemet ikke er kendt på Herlufholm Kostskole, men hvis det skulle opstå, ville det blive løst til alles tilfredshed.

- Måske ville det betyde en mindre ekstraudgift til forældrene - det skal jeg ikke kunne sige, men løst ville problemet blive - og i mindelighed, slår han fast.

Selv om Kada siger, at hun har grædt i alle de fire dage, hun nu har siddet hjemme, har skolen stadig ikke fundet en løsning på problemet.