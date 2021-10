For syvende dag i træk er der flere end 1000 nye coronatilfælde

Yderligere 1253 personer er testet positive for covid-19. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er syvende dag i træk med flere end 1000 smittetilfælde.

Antallet ligger dog lidt under niveauet mandag med 1411 nye tilfælde. De smittede er fundet på baggrund af 65.267 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Antallet af indlagte er det seneste døgn steget med ni til 195 personer. Man skal tilbage til midten af april for at finde et tilsvarende niveau.

Smitten med coronavirus stiger kraftigt i øjeblikket, vurderer professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen.

- Vi er i en fase, hvor epidemien udvikler sig i den forkerte retning. Der er en øget smittespredning i samfundet, og vi ser flere indlagte, siger han.

Eskild Petersen hæfter sig desuden ved, at omkring to procent af de testede er positive.

- Det indikerer, at der er en del smittede, som ikke bliver testet - måske fordi der er for langt til et testcenter. Det gør det umuligt at lave smitteopsporing for myndighederne, siger Eskild Petersen.

I oktober 2020 gik smitten og antallet af indlagte samme vej som på nuværende tidspunkt, men man kan ikke helt sammenligne situationen.

- Der er en væsentlig forskel, fordi 4,4 millioner mennesker har fået to vaccinestik, og det betyder, at de vaccinerede ikke bliver lige så syge, selv hvis de skulle blive smittet - og i mindre grad bliver indlagt, siger han.

Eskild Petersen vurderer alligevel, at myndighederne allerede nu skal begynde at se på restriktioner, der kan holde smitten nede.

Han nævner mundbind i offentlig transport og supermarkeder og coronapas, når man for eksempel går på restaurant eller diskotek.

- Det er meget nemmere at gøre det nu, og det kan hjælpe til, at vi skal undgå nedlukninger og skolelukninger i løbet af vinteren, siger Eskild Petersen.

Derudover mener han, at man skal skrue op for testkapaciteten og sætte turbo på udrulningen af revaccinationer.

Tirsdag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyst, at det såkaldte kontakttal - tidligere kaldet smittetrykket - er opgjort til 1,2.

Det vil sige, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 12 andre, og dermed er epidemien tiltagende.

Der er registreret yderligere fire coronarelaterede dødsfald. De seneste tal for vaccinationer viser, at 75,1 procent af befolkningen nu har fået to vaccinestik og er færdigvaccineret.

Det seneste døgn har yderligere 12.866 personer fået et tredje vaccinestik.

Det svarer til, at 4,2 procent af befolkningen nu er revaccineret.