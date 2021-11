For tredje uge i træk er kontakttallet for corona 1,1

Kontakttallet for coronavirus er i denne uge beregnet til 1,1.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Med et kontakttal på 1,1 svarer det til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre. Med andre ord vil smitten tiltage.

Det er nu tredje uge i træk, at kontakttallet er beregnet til 1,1.

- Vi har fortsat en epidemi i vækst. Vores vigtigste våben er vaccinerne.

- Derfor er det gode nyheder, at 77 procent af befolkningen nu er påbegyndt vaccination.

- Husk at blive testet ved symptomer – også hvis du er vaccineret, lyder det fra sundhedsministeren.

Kontakttallet er et blandt flere nøgletal, som sundhedsmyndigheder, politikere og eksperter bruger til at følge udviklingen i coronaepidemien.

Man skal tilbage til 19. oktober - altså for fire uger siden - for at finde et kontakttal på 1,0.

Smittetallet har været stigende de seneste uger.

De seneste 12 dage har der dagligt været over 2000 daglige smittetilfælde. Og set over den seneste uge har der i gennemsnit været 3161 daglige tilfælde.

Det er især kommuner i og omkring København, der i disse uger kæmper med mange smittede og høje incidenstal.

Incidenstallet fortæller, hvor stor smitten er i forhold til antallet af indbyggere.

I øjeblikket ligger Hvidovre i toppen over kommuner med højeste incidenstal, mens Herlev og Brøndby indtager anden- og tredjepladsen.

På grund af den stigende smitte har myndighederne skruet op for testkapaciteten rundt i landet.