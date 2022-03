Foråret er her: Storke set nær Frederikshavn

For nogle betyder foråret flere solskinstimer og udsigten til at kunne smide dynejakken.

For andre handler foråret om storke, og de første storke har nu fundet vej til det nordjyske efter en lang vinter.

Det skriver Nordjyske, som har modtaget billeder af to storke, som har overnattet på hver sin lygtepæl ved genbrugspladsen i Ravnshøj udenfor Frederikshavn.

Pessimistisk journalist

Storke-elskende danskere bosat i det nordjyske skal dog være varsomme med at blive for glade, for der er ikke udsigt til, at storkene er taget til Vendsyssel for at yngle.

For journalisten bag artiklen, der øjensynligt selv ved en ting eller to om storke, fortæller, at der højst sandsynligt er tale om ungfugle, som strejfer mod nord i jagten på gode ynglepladser og mager.

Hvis de ikke finder det, de leder efter, så flyver de enten sydpå igen eller flyver mod Sverige, skrives det i artiklen.

Fin storke-statistik

2021 var et godt år for storke i Danmark.

Der var storkepar i syv reder, og tilsammen blev det til ti flyvefærdige storkeunger.

Man skal helt tilbage til 1903 for at finde en lignende antal unger, der var klar til at gå på vingerne.

Men to af ungerne nåede ikke langt fra reden.

De omkom nemlig i en åben gylletank ikke langt fra storkereden i Smedager i Sønderjylland.