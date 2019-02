Foråret tyvstarter: De første tocifrede plusgrader er målt

I den kommende uge vil det blive et mildt forårsagtigt vejr med temperaturer op mellem otte og 13 grader

Vejret har de seneste uger været mildt, og det gode vejr fortsætter ind i den kommende uge med forårsagtige tendenser.

Det fortæller Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog hos DMI, til Ekstra Bladet.

- Vejret kommer til at være forårsagtigt og lunt for årstiden. Der kommer til at være tåget om aftenen og natten, men efter morgentimerne klarer det op, fortæller Mette Wagner.

Foto: Jonas Olufson

Temperaturen er allerede blevet målt til tocifrede 10,4 grader i Østjylland.

Resten af landet kommer til at følge trop, hvis man er så heldig at opleve sol.

- Der, hvor solen titter frem, kommer temperaturerne helt op mellem otte og 13 grader. Men der, hvor der ikke er sol, vil temperaturerne ligge mellem fem og otte, fortæller Mette Wagner.

Det er specielt solen og den milde blæst, der er årsagen til det lune vejr. Alligevel mener Mette Wagner ikke, at man endegyldigt kan sige, at vinteren er ovre.

- Når solen går ned og tågen kommer, så vil temperaturerne falde ned, så der kan være nattefrost lokalt. Så der kan man stadigvæk mærke, at vi ikke er i sommerhalvåret endnu.