Forårsfornemmelser i Nyhavn

Uden rigtig at have markeret sig har en mild vinter sluppet sit tag på det danske land og overgivet sig til solen og en krystalblå himmel.

Det er ikke længere nødvendigt at pakke sig ind i fleece eller dun fra top til tå for at holde varmen, da temperaturen problemfrit har sneget sig op og kysset ti grader.

- Faktisk er det helt vildt dejligt vejr, synes du ikke?, lyder det fra en forbipasserende, da Ekstra Bladet tog en spadseretur ned ad Nyhavn i København, hvor både turisterne og de indfødte har iklædt sig solbriller.

- Det er så dejligt, og man vil mere ud. Jeg bryder mig ikke om at komme ud i regnvejr. Snevejr er fint nok, men solskin er det bedste, siger 67-årig Anette Hoffmann, da Ekstra Bladet fanger hende til en lille snak.

Anette Hoffmann er klar foråret. Foto: Jonas Olufson

- Man skal ud og nyde livet, mens man har det. Men jeg har ikke følt, at det har været vinter.

- Er det fint nok ikke at have haft den følelse?

- Jeg synes også, det er hyggeligt med sne. Så får man en snebold i hovedet, og sådan er det. Det er hyggeligt!

På med huen

Til trods for at solen skinner lystigt, er der mellem de mange forårsklædte mennesker også enkelte, der pakker sig lidt ind endnu.

- Solen brager ned. Hvorfor har du hue på?

- Det er jo for ikke at få den der forårs-forkølelse. Jeg er ikke bange for den, men jeg gider ikke have den, siger Sofus Rossing, der er ude og nyde det friske vejr, inden solen er væk igen.

Sofus Rossing skal ikke være syg nu. Foto: Jonas Olufson

- Hvordan får du så mest ud af en solskinsdag?

- Lige nu har vi en australsk udvekslingsstuderende, så vi viser hende lidt rundt og er på vej hen til Langelinie, siger han, mens han forsigtigt kører sønnen, Otto, langsomt frem og tilbage i barnevognen.

- Hun kommer lige fra den australske sommer, så jeg ved ikke, hvor imponeret hun over den danske.

Badet i solen

Det meste af dagen har Nyhavn ligget badet i sol, men hen ad eftermiddag er de lune stråler så småt på vej hjem. Det har dog ikke stoppet Vinnie Linee og veninden.

- Lige nu leder vi efter et sted, hvor vi kan sidde og få en øl. Det skal være et sted, hvor det ikke er for koldt.

Oprydningen på altanen kan vente lidt endnu. Foto: Jonas Olufson

På hjemmefronten har hun hverken for-eller baghave, der skal gøres klar til foråret. I stedet bliver hendes lejlighed prydet af to altaner, der dog ikke har fået den helt store vedligeholdelse endnu.

- Det har jeg godt nok ikke haft tid til. Men når vi kommer hen til marts, så kan man jo begynde at kigge på det.