Forældre anholdt for børnemishandling: Sultede 10-årig

Et amerikansk forældrepar er nu anholdt for at sulte og indespærre deres søn. Distriktsadvokat kalder sagen 'foruroligende'

I et villakvarter i den amerikanske delstat Georgia slog bekymrede naboer alarm, da en udmagret 10-årig tiggede om mad på gaden.

Da politiet blev tilkaldt, bad drengen betjentene om ikke at tvinge ham tilbage i forældrenes hus.

Forældrene til den 10-årige dreng, Tyler og Krista Schindley, blev efterfølgende anholdt og sigtet for børnemishandling og såkaldt uagtsomhed.

Det skriver New York Post.

'Hjerteskærende sag'

- Dette barn blev kort sagt sultet ihjel, og det er tragisk, konstaterede distriktsadvokaten i byen Griffen, Marie Broder, under en pressekonference tirsdag.

Hun kaldte i den forbindelse sagen for foruroligende og hjerteskærende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Barnet vejede kun 16 kg, da han blev fundet, og han blev efterfølgende akut behandlet på et nærliggende hospital for underernæring.

Annonce:

Her opdagede lægerne, at han også led af tandskader og vansiring som et resultat af forældrenes omsorgssvigt.

Indespærring

Udover at sulte drengen blev forældrene sigtet for at indespærre drengen på hans værelse og efterlade ham alene i lange perioder.

Desuden skal de have afskåret ham fra basale nødvendigheder som adgang til mad, lys og tøj.

Ifølge retsdokumenterne skal parret desuden have udøvet vold imod ham, som forårsagede ydre skader.

Det er siden kommet frem, at forældrenes øvrige børn er blevet placeret i myndighedernes varetægt, imens parret er varetægtsfængslet i sagen.