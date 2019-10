Forældre: Det er bare for meget

Organisationen Skole og Forældre ser med stor alvor på, at op mod hver tredje lærer i nogle af landets kommuner ikke er uddannede til at undervise skolebørn

I en lang række af landets kommuner, bliver skolebørn undervist af personer, der ikke har gennemført en læreruddannelse. I nogle kommuner drejer det sig om helt op mod en tredjedel af underviserne.

Tallene har set dagens lys efter at Ekstra Bladet i løbet af den sidste måneds tid har kunne påvise, at problemermed vold og mobning i danske skoler er massivt til stede. Og de vækker bekymring hos forældreorganisationen Skole og Forældre.

– Det er klart, at 30 procent er ikke en undtagelse - det er bare for meget, siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre til Ekstra Bladet.

Han mener, at der er behov for få udlignet de områder af Danmark, hvor der er størst mangel på lærere.

Samtidig peger han på, at der i dag er endnu højere behov for højtuddannede lærere, fordi en stor del af de børn, som har udfordringer i skolen er blevet inkluderet med den almindelige undervisning.

– Det sætter yderligere en streg under udfordringen. Det er sværere at lave god inklusion, hvis man har ikke-uddannet personale til det. Én ting er, om folkeskolelærerne har adgang til støtteviden og specialviden i nødvendigt omfang. Noget andet er, hvilke forudsætninger ikke-uddannet lærere har for at lykkes. Og det er nok alt andet lige en tand sværere for dem.

Kommuner: Det går den rigtige vej

Hos Kommunernes Landsforening siger formand for Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler, at der stadigvæk er problemer med at tiltrække nok lærere til folkeskolen, men at det går den rigtige vej.

– Vi har været igennem en periode fra 2017 til 2018, hvor der har omfattende mangel på uddannede lærere. Men det er nu afløst af en situation, hvor vi ikke har rekrutteringsproblemer bortset fra Vestjylland og Østjylland. Helt overordnet set går det den rigtige vej.

– Men det er ikke et udtryk for, at der ikke kan være ansat lærere, som ikke har en læreruddannelse, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

Han er enig med lærerformand Anders Bondo Christensen i, at det er størsteparten af undervisningen skal varetages af læreruddannede.

– Vi er enige i, at der er en udfordring. Vi har ansvaret for, at undervisningen er af så høj kvalitet som muligt, og det tager vi ret alvorligt. Og ja, der er et rekrutteringsudfordringer lige nu. Men de er heldigvis aftagende.

– Hvis man dykker ned i tallene, så varetages næsten 19 ud af 20 undervisningstimer af en person, der enten har lærer-, pædagog-, erhvervs- eller akademisk uddannelse. Vi regner ud over læreruddannelsen, men vi har fat i folk, som har en faglig uddannelse. Mens fem procent udgøres af en person med en gymnasial uddannelse som det højeste, siger Michael Ziegler.

