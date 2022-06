Forældre-finte giver historisk underskud

I mange år har de såkaldte forældrekøb været super-attraktive.

Endda så attraktive, at man kunne tjene en smule på dem. Men de tider er forbi, lyder det i en dugfrisk analyse fra Realkredit Danmark.

I stedet kan forældre nu se frem til et betydeligt underskud ved et køb af bolig til børnene, skriver realkreditinstituttet.

Værst i hovedstaden

Der er dog forskel på, hvor stort driftsunderskuddet bliver fra by til by. I København viser analysen således, at en forælder ved et køb af en 50 kvadratmeter stor lejlighed vil have et historisk underskud på 5352 kroner om måneden.

- Sidste sommer bevægede vi os mellem et afdragsfrit fastforrentet 30-årigt 1 procentslån og 1,5 procentslån, og nu står vi med et afdragsfrit 4 procentslån. Det betyder, at den løbende driftsøkonomi er blevet markant forværret i forhold til de seneste år, siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Til sammenligning gav en lejlighed af tilsvarende størrelse i hovedstaden på samme tid sidste år blot 1065 kroner i underskud hver måneden.

Ifølge analysen er København klart dyrest at gøre et forældrekøb i. Herefter kommer Aarhus, Odense og Aalborg. i sidstnævnte danske storby vil en lejlighed på 50 kvadratmeter udløse et driftsunderskud på 1500 kroner om måneden på nuværende tidspunkt.

Det betyder dog langt fra, at forældre vil stoppe med at købe boliger til deres børn henover sommerens højsæson, vurderer Christian Hilligsøe Heinig:

- Der er rigtig mange forældre med en robust økonomi og gode friværdier efter de senere års kraftige boligprisstigninger, som gerne vil hjælpe deres barn godt på vej i studietilværelsen. Et vigtigt udgangspunkt for mange forældrekøb er netop nytteværdien for barnet og familien som helhed – og ikke et ensidigt fokus på den økonomiske bundlinje i forældrekøbet.

Smart finte

Ofte vælger forældrene at oprette en udlejningsvirksomhed (den såkaldte virksomhedsordning), hvor de lejer boligen ud til deres barn. Med den konstruktion kan de slippe billigere i renteudgifter, fællesudgifter til ejerforeningen samt ejendomsskatter.

Og når ens barn er færdig med at bo i lejligheden, kan man sælge den billigt til sit barn til en 15 procent lavere pris end den offentlige ejendomsvurdering.

Er du husejer, har du nok også gnedet dig i hænderne over de himmelfarende huspriser og den deraf stigende friværdi. Men før du kaster millioner efter et forældrekøb til børnene, et sommerhus eller renoverer hele hytten, så slå lige koldt vand i blodet.

Her får du fire gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af din friværdi.