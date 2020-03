Forældre forarger købmand: Send ikke jeres børn herned

- Generelt har kunderne opført sig eksemplarisk, understreger Pia Støttrup, Spar-købmand i Skals i Midjylland.

- Men vi har haft nogle få episoder med voksne, der lader deres hjemmegående børn rende ned for at handle slik og hygge sig, fordi de keder sig hjemme, siger hun

Og det forarger hende.

- For børnene er kun 10-12 år og kender ikke de mange forholdsregler, man nu skal tage.

- Selvfølgelig keder børnene sig, men jeg skal passe på mit personale, som er mine guldklumper, især under coronakrisen, siger Pia Støttrup, købmand i Skals. Foto: Claus Bonnerup

- De fleste voksne er hjemme for at passe deres børn, og det ansvar skal de tage på sig. Det kan ikke nytte noget, at børnene pjatter rundt nede ved købmanden. Vi er et samlingspunkt i Skals. Her skal vi passe på hinanden, for nogle ældre kunder er helbredsmæssigt meget udsatte, siger hun.

Pia fortæller, at hun gav en mor til et af børnene en venlig reprimande.

- Hun blev lidt spids i begyndelsen, men så kunne hun godt se, at det var uhensigtsmæssigt.