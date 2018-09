Forældre frygter at være ude om aftenen: - Det er forfærdeligt

Ved du noget? Send os dit tip på 1224 (alm. takst) eller send en mail til journalist Mikkel Ryrsø her.

Der er fredfyldt udenfor for Rådmandsgade Skole på Nørrebro.

Cyklister med kun én hånd på styret ruller gennem gaden, mens efterårssolen i vigende grad luner skolens mørkerøde murværk i takt med, at SFO'en drænes for børn.

Og fremover vil skolen være endnu mere fredfyldt i aftentimerne end normalt. Ledelsen har nemlig meldt ud til forældrene, at der fremover ikke vil være arrangementer i skolens regi efter kl. 18.

Ønske fra forældre

Det sker af hensyn til trygheden, forklarer Inemette Frandsen, souschef på Rådmandsgade Skole:

- Vi har indført reglen her for at sikre, at ingen forældre skal færdes ude på tidspunkter, hvor de ikke ønsker det (når det er mørkt, red.). Og eftersom der bliver mørkt omkring kl. 19, har vi vurderet, at forældre senest skal fra skolen kl. 18, hvis de skal kunne nå hjem og måske hente børn, der bliver passet, på vejen, siger hun.

Denne besked blev udsendt til skolens forældre i mandags.

Ønsket om ikke at skulle færdes ude kommer særligt fra forældre med adresse i Mjølnerparken.

- Nogle forældre i Mjølnerparken har ønsket denne regel, og vi synes ikke, at det (frygten for at være ude om aftenen, red.) skal stå i vejen for, at man kan deltage i skolens liv, siger Inemette Frandsen, der understreger, at reglen ikke er udtryk for, at man føler sig utrygge på skolens område.

- Vi koncenterer os om at skabe en god skoledag, og vi taler meget med børnene om situationen. Børn hører jo voksne snakke og ser nyheder, så de kan have spørgsmål om, hvad der foregår, og så taler vi selvfølgelig med dem, siger hun.

Rådmandsgade Skole ligger centralt på Nørrebro og har blandt andet Mjølnerparken i sit skoledistrikt. Foto: Jonas Olufson.

'Forfærdeligt'

Da bandekrigen i København rasede sidste efterår, indførte skolen faktisk samme regler, og det er betryggende, at skolen tager sikkerheden alvorligt, mener flere forældre, blandt andre Rosa Kjær, der har to børn på skolen.

- Det er betryggende, at skolen handler og har en holdning til, hvordan situationen er. Men det er forfærdeligt, at man skal tage forbehold for, hvornår man skal være udenfor, siger Rosa Kjær, der for et år siden tog en drastisk beslutning på grund af bandekrigen.

- Sidste år besluttede min kæreste og jeg, at vi ikke gik ud efter kl. 17 på grund af sikkerheden. Og selvom børnene havde aktiviteter om aftenen, måtte vi nogle gange sige, at det blev ikke i denne uge på grund af skyderierne, siger 34-årige Rosa Kjær.

Artiklen fortsætter under billedet.



Inez Arvé har en syvårig datter på skolen, og hun frygter trods de seneste to ugers mange skyderier ikke for sin eller datterens sikkerhed på Nørrebro. Det er blevet 'normalen', fortæller hun. Foto: Jonas Olufson.

Normalen

Så vidt er det dog endnu ikke kommet i år for familien, der bor på Nørrebro, og Rosa Kjær er da heller ikke bange for at sende sine børn i skole, forklarer hun. Samme ro bliver konflikten taget med hos Inez Arvé, hvis syv-årige datter går på Rådmandsgade Skole.

- Det er smadderærgerligt, at de er nødt til at lukke skolen om aftenen, men jeg må indrømme, at jeg ikke tænker så meget over det. Det var noget andet, da jeg boede i Mjølnerparken sidste år, hvor man kunne høre skud og så videre. Der fyldte det mere. Det mest triste er, at den slags (skyderier, red.) er blevet hverdag her på Nørrebro.

På Rådmandsgade Skole mener man ikke, at beslutningen nævneværdigt vil bidrage til at dramatisere situationen over for børnene, elever i udskolingen, 7., 8. og 9. klasse, må da også stadig forlade skolens område i frikvartererne som hidtil.

