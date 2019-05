Forældre glemte nyfødt baby i taxa

Glæden over at have fået en baby må simpelthen have givet et forældrepar skyklapper på.

De glemte nemlig deres nyfødte barn i en taxa.

Det bekræfter tysk politi fra Hamburg på deres officielle Twitter-profil.

En tysk familie bestående af mor, far og deres etårige barn befandt sig på fødegangen, da moderens veer tog til. Den lille familie kunne senere sige velkommen til endnu et medlem i familien.

Da baby og mor var kommet sig, kunne familien endelig drage hjem.

Men så gik det helt galt.

Da familien stod foran hospitalet og fik arrangeret en taxa, må forældrenes fokus have været andetsteds.

Ifølge tysk politi lå den lille nyfødte baby og snorksov på bagsædet, som måske fik forældrene til at glemme, at familien var vokset fra tre til fire medlemmer. Da taxaen stoppede foran deres hjem, steg forældre ud sammen med deres etårige barn, og så kørte taxaen videre.

Nu gik det op for dem, hvad der lige var sket.

Ragnarok

Taxachaufføren var på vej mod Hamburgs lufthavn for at hente en ny kunde, da han pludselig fik en kæmpe chok.

På bagsædet var den lille baby vågnet og skreg for sine små lungers fulde kraft.

Den noget forvirrede taxachauffør stoppede bilen og ringede til politiet.

Kort efter blev familien genforenet.

Hændelsen skete for et par dage siden, oplyser tysk politi.