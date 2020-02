Forældre i opråb: Datter brød grædende sammen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Ledelsen af fire institutioner i København har modtaget massiv kritik fra en stor gruppe forældre, der mener, at deres børn udsættes for omsorgssvigt. Derfor har de sendt en fælles klage til Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg.

På et møde onsdag besluttede udvalget at igangsætte en omfattende undersøgelse af de fire institutioner Nabohuset, Arken, Isbjørnen og Børnekompasset, der alle ligger i Valby.

Det skriver Politiken og DR.

Ifølge forældrene skyldes problemerne, at der er for få ansatte og stor udskiftning af personale, og det viser sig blandt andet ved, at børnene bliver mere udadreagerende, frustrerede og kede af det, og at der ikke er tid til basale ting som for eksempel bleskift.

På knap seks år har institutionen Nabohuset desuden haft otte forskellige ledere. I december var der ifølge DR 13 børn mere, end hvad institutionens normering giver plads til, ligesom der manglede fire medarbejdere.

Brød grædende sammen

Ekstra Bladet har talt med to forældre, der begge har børn i institutionen. De ønsker at understrege, at problemerne ikke er personalets skyld, men at de skyldes en inkompetent ledelse. Begge forældre har følt sig nødsaget til at få deres børn passet på anden vis flere gange.

- Jeg har holdt min søn hjemme så meget som muligt, fordi der har været så lidt personale. Når vi er kommet derned, har personalet haft en håbløs opgave, fordi der har været så stort et fravær. Jeg bebrejder ikke medarbejderne for det, for der er jo en god grund til deres fravær. Det er mangelfuld ledelse, der er skyld i det, og det er derfor, vi råber op, siger Henriette Gharib, der har sin dreng i institutionen Nabohuset.

Henriette mærker tydeligt, hvordan uroen og personalemanglen har gjort hendes søn mere udadreagerende. En anden mor, Stine Lefevre, kan nikke genkendende til den oplevelse og har også fået sin datter passet på anden vis mange gange.

- En dag brød hun grædende sammen og sagde: 'De stopper alle sammen'. Jeg trøstede hende og sagde, at hun ikke skulle bekymre sig, men jeg kan jo sagtens forstå, at de mennesker er stoppet. Det skaber utryghed hos børnene, siger Stine Lefevre.

Alligevel nægter både Henriette Gharib og Stine Lefevre at give op i kampen om at få institutionen til at fungere igen.

- Der er nogen, der spørger, hvorfor vi ikke bare finder et andet sted til vores datter. Der er det vigtigt for mig at sige, at vi ønsker at kæmpe for institutionen. Vi vil rigtig gerne blive her. Pædagogerne er dygtige og forældregruppen er god, så det er dybt urimeligt, at en dårlig ledelse skal ødelægge det, siger Stine Lefevre.

Politiker: Usædvanlig sag

Sagen skal både undersøges af kommunens interne revision og borgerrådgivning. Jens-Kristian Lütken (V) er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og fortæller, at han ikke tidligere har set en så omfattende undersøgelse.

- Jeg har ikke været med til så omfattende en undersøgelse før. Det er en lidt usædvanlig sag, hvor der er mange ting, der stikker ud i forhold til øvrige institutioner i København i forhold til sygefravær, lederskifte og så videre. Nu skal undersøgelsen klarlægge, hvad der er op og ned og rette op på de ledelsesmæssige problemer, siger han.

- Kan forældrene være trygge ved at sende deres børn til de her institutioner, mens undersøgelsen forløber?

- Det vil jeg sige, ja. Nu bliver der taget hånd om det, og der bliver sat ekstra meget ind med støtte og opfølgning i forhold til trivslen, siger Jens-Kristian Lütken.

Børne- og Ungdomsforvaltningen oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er nogen af lederne, der ønsker at stille op til interview. Der ønskes ro til at lade undersøgelsen gå sin gang, lyder det.

- Institutionen har haft en periode med meget uro. Nu skal den have ro til at starte på en frisk og arbejde med alle de nye tiltag. Det fortjener alle parter, ikke mindst børnene. Der er kommet en ny leder i januar. Hun skal have støtte til at få skabt personalemæssig stabilitet og et godt forældresamarbejde. Det håber jeg, alle parter vil respektere, lyder det i et skriftligt svar fra Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen, som Ekstra Bladet har fået tilsendt.

Forvaltningen oplyser ligeledes, at der ikke skrives flere børn ind i institutionen Nabohuset, før der kommer mere ro på.